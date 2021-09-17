兆豐金控董事長張兆順日前已找金控總經理、銀行總經理、副總召開專案會議，正式布達兆豐銀接下來要全力推展核心轉型的決心，其中兆豐銀更已在日前董事會上通過資訊核心系統轉型的「五年計畫」，將分成三階段進行，初估整個轉換工程的斥資規模，至少超過10億元；財政部也在今年兆豐金改選時，特別安排前玉山銀行消金執行長陳嘉鐘出任兆豐金控董事，未來將在兆豐銀推動核心系統轉型工程上，發揮重要的影響力。

陳嘉鐘過去曾有「台灣網路銀行始祖」的美稱，如今被延攬出任兆豐金控董事，具有高度的指標意義。

據了解，兆豐銀董事會亦已通過聘請外部顧問來協助進行，目前兆豐所規劃的核心系統轉型五年計畫的三大階段，包括：一、現有系統盤整的工程，將在明年2月底之前完成；二、明年2月起，花二至三年開始架設「五大中台」，同時進行先導系統；三、把現有的全部系統卸下，改為小核心大周邊系統。

根據兆豐目前的規劃，將把原先IBM時代運用cobol的程式，改成可以在小機器上面運行的java程式，是當中至關重要的改革過程。

其他行庫亦在加速推展核心系統的轉型，其中彰銀則將在今年底完成系統升級。對此彰銀高層指出，早在2004年就已進行一次核心系統的大更替，改採「優利系統」，日前已新完成對核心系統商「優利帳務主機」（Unisys）的簽約，把現有的系統再升級，更新新一代的帳務主機，將在今年底正式上線，新主機將可運作八年。

合庫在董座雷仲達指示下，亦已展開「瘦核」規劃。合庫高層指出，合庫將聘請外部顧問先行進行合庫現有資訊作業系統的全面診斷，根據合庫內部初步評估，核心系統未來將把傳統的台幣外幣存放款業務、會計帳務等留在核心，其他包括行動支付、財管、信託、第三方支付這些，則會全面進入「開放式」系統的「模組式」架構，放置在「大周邊」系統，再與核心主機作連結。

合庫高層分析，小核心大周邊最為重要的精神，就是讓核心系統容納的業務儘可能輕省，如此一來，就不致每種業務要改程式，都得驚動核心系統來跑一次，同時把要改的應用程式移轉到大周邊系統更改，會更快、更有效率，是「小核心、大周邊」最為重要的精神。

(時報資訊)