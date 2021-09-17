財政部督促八大行庫力拚數位金融「玩真的」，據了解，財長蘇建榮已向各大行庫下達指令，直接進攻數位金融推動效率最為根本的「核心系統轉型」，主要將有二大方向，一是推動與「瘦核」（縮小核心系統）相關的「小核心大周邊」，另一則是直接更換核心系統。

根據各大行庫的最新推動進度，以第一金旗下第一銀行的進度最快，「小核心大周邊」為目標的資訊核心系統更換從今年1月起就著手進行。華銀亦在去年完成整個專案評估，並自今年起著手執行精進工程。至於兆豐銀、合庫、彰銀亦對此急起直追。

一銀指出，為能因應金融科技的快速發展與競爭加劇，避免未來COBOL人力不足，2019年就展開核心系統轉型方案研究，並制定「核心系統轉換作業準則」，明訂核心系統轉換過程中的組織分工及各階段完成事項，以求核心系統轉換過程穩定順利。

一銀也已完成短中長期規劃，並於今年1月董事會審議通過上路，短期計畫至2022年，以打底資訊基礎工程為主；中期由2023～2024年，逐步將現行大核心系統瘦身；長期為2025年之後，此時的重點將以轉換為小核心系統,最終達成小核心大周邊的資訊架構目標。

華銀則是在去年正式完成了資訊系統評估專案，並自今年開始執行。華銀針對核心系統精進計畫指出，會採分階段方式，逐步進行「瘦核」，將一些擬從主機核心移出的業務，透過系統析離來移轉至開放性平台作業。

因應未來快速變化與挑戰，華南銀行將以「小核心、大周邊」、「微服務架構」、「優化核心系統」三大系統架構準則，秉持「敏前台、厚中台、穩後台」原則，並以「應用架構」、「數據架構」及「作業流程」三大優化方向，建構華銀未來資訊應用架構藍圖。

(時報資訊)