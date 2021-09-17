新型變種病毒疫情在國際間升溫，使得中國經濟復甦這條路走得更加嚴峻，中國8月經濟擴張速度持續放緩，生產與訂單指數皆呈現下跌，國內外市場需求明顯下降，供需兩端出現不同程度回落，加上疫情壓抑交通運輸、住宿餐飲、商業服務和娛樂活動，8月官方製造業PMI來到50.1為2020年3月以來的新低，同時服務業PMI為45.2亦為年內首次跌落至臨界點之下，經濟成長面臨考驗。

除了經濟方面的壓力之外，中國提出共同富裕政策，並祭出連續政策鐵拳整頓互聯網、遊戲業、補教業、娛樂圈到金融監管、財富三次分配等，引發中國人心惶惶與金融市場波動。一系列的社會整頓，與中國長期以來致力縮小貧富差距的理念一致。

中國正從過去一小部分的人先致富的方式，慢慢地走向讓更多人均富的過程，同時政府既要防止資本活動無序擴張，也要追求產業長期發展。因此一邊對部分產業強監管，另一邊對於晶片製造、生物技術、新材料、新能源車、太陽能等十四五計畫下的產業給予支持，以調整產業結構，使中國企業更具核心競爭力。

盡管面臨政策逆風與經濟放緩，然而產業結構調整下，此刻正好可以檢視哪些產業或企業仍具備持續的成長力與穩健的盈利能力。結合十四五規畫做為未來中國經濟發展指引，十四五以推動高質量發展為主題，深化供給側結構性改革為主線，與第二季業績高成長的行業集中於新能源車、半導體、高端製造等領域一致，且這些行業均具備長期的產業趨勢，同時有亮麗的業績。內外雙循環發展格局下，中國將持續加大對科技、消費、製造領域的投入，注重新發展與關注民生福祉。

自中國提出碳達峰、碳中和政策，國家相對應政策也紛紛出籠。碳中和戰略的實施將促進高耗能企業對於傳統能源的使用規模、處理方式的轉變，逐步形成從傳統能源為主到新能源為主、從不考慮環境污染到大量引入清潔設備的行業格局，並慢慢將不可再生能源的大規模使用轉化為可再生能源的大規模使用。在碳中和的大戰略下，建議關注受益於供需格局改善和行業集中度提升的煤炭、鋼鐵等領域，以及需求高增長的太陽能、新能源車產業鏈。

無畏疫情影響，滬深兩市融資餘額近兩年快速飆升，以9月15日來說，滬深兩市融資餘額達人民幣（下同）1.76兆元，且2021年以來已超越2020年全年的融資規模。從類股來看，科創板與創業板融資餘額上升幅度加快，顯示內資以槓桿參與投機行情的氣氛仍佳，科創與創業板塊的漲勢也有望帶動滬深主板跟上表現。

以中長期眼光來看，科技、消費、醫藥等產業具備持續成長動能，居民的資產配置在房住不炒，理財產品收益率降低下，內資陸續由房地產、理財產品轉移部分進入股票市場，近兩年股票類資產賺錢效應明顯，增量資金快速流入，持續推動中國股票市場並保持重要產業活躍。2021年至8月底，公募基金已募資1.97兆元，顯示中國投資人仍踴躍進場。短期因監管政策與疫情干擾帶來的市場震盪，有望提供想入場的投資人較好的中長期買點。

時序進入年末的金九銀十、雙十一、12月聖誕節等消費旺季，消費活動將回溫，貨幣與財政政策擴張速度亦有望提升以刺激經濟。行業上，建議投資者第三季可以持續關注於內需消費、醫藥、新能源車、設備、科技等領域，並隨時保持風險意識，聚焦於長線得以勝出並持續成長的優質個股。

(時報資訊)