市場研究機構Sensor Tower最新公布，港股上市的騰訊憑藉旗下三款手遊「和平精英」、「PUBG Mobile」、「王者榮耀」，8月在全球吸金逾5億美元，稱霸全球手遊暢銷榜。

騰訊16日股價收跌0.53％至451港元，8月以來股價累計下跌5.05％。

智通財經網援引Sensor Tower報告顯示，「和平精英」、「PUBG Mobile」（合併計算），8月在全球App Store與Google Play的收入年增4.7％至2.7億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。其中，有61.4％的收入來自「和平精英」iOS版本，而「PUBG Mobile」在美國、土耳其市場的收入分別占9％、6.5％。

此外，「王者榮耀」位居全球手遊暢銷榜第二名，8月收入年增3％至2.56億美元，其中有95％收入來自中國App Store，海外版本收入占比僅5％。榜單第三名至第五名分別是米哈游的「原神」、索尼（Sony）的「Fate／Grand Order」，以及Niantic的「精靈寶可夢GO」。

Sensor Tower指出，8月全球手遊玩家在App Store和Google Play的消費達到77億美元，年增8.6％。美國是全球行動遊戲收入最高的市場，貢獻21億美元，占全球總收入的28％。日本市場排名第二，占20.8％。中國iOS市場排名第三，占17.5％。

中秋節將至，「騰訊遊戲」微信公眾號16日指出，為落實中國政府防止未成年人沉迷網路遊戲的要求，未成年人可於9月17日及19日至21日（中秋節）的晚上8時至9時登入遊戲，但不能在18日（周六，補班日）登入。

(時報資訊)