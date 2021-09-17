大陸車企吉利控股傳出將在未來數周內啟動旗下瑞典汽車品牌富豪汽車（Volvo）赴斯德哥爾摩的上市計畫，公司現正與銀行機構進行深入討論，擬尋求200億美元估值，有望成為2021年歐洲最大規模IPO之一。

路透引述消息人士透露，富豪汽車目前計劃於9月底上市，並委任高盛以及瑞典北歐斯安銀行（SEB）主導，另有法國巴黎銀行（BNP Paribas）、匯豐以及卡內基投資銀行參與承辦。

富豪汽車本次上市目標估值眾說紛紜，有傳出公司目標為獲得200億美元估值，另有消息指出，可能介於200億至300億美元間。但也有市場人士認為，基於富豪汽車的收入前景，實際估值僅約160億美元。

市場分析，富豪汽車上市估值200億美元雖然與戴姆勒（Daimler）和寶馬（BMW）等車企估值相當，但規模相當於富豪汽車淨利潤的六至七倍，對公司水準來說恐過高。

吉利控股於2010年收購富豪汽車，並曾於2018年試圖推進IPO，但當時市場對300億美元的公司估值有所保留，最終使計畫終止。業績方面，富豪汽車收入連續六年創新高，直至2020年新冠疫情衝擊才終止紀錄，但下半年盈利仍創下新高。

NordLB汽車分析師許沃培（Frank Schwope）指出，由於市場難以延續疫情後的強勁復甦，因此富豪汽車2021年上半年利潤反彈的趨勢不太可能延續，預計估值範圍應為100億至150億美元。

富豪汽車5月曾表示，決定終止與大陸車企吉利汽車的合併協商並考慮於年內IPO，預計吉利控股在富豪汽車上市後，仍將擔任公司主要股東。

(時報資訊)