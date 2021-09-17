蘋果持續給予紅色供應鏈機會，以向其他供應商壓價。韓媒16日披露，盡管京東方面板仍未能達標，但蘋果已有條件批准其供應iPhone 13面板，京東方16日股價尾盤也拉升轉漲。

京東方A股16日低迷處於0.5％至1％的跌幅區間，但收盤前股價突然飆升轉漲，一度漲1.6％，收盤漲0.71％報人民幣（下同）5.7元，終止此前連續5個交易日收跌。

韓媒THE ELEC在16日上午報導，蘋果已透過有條件批准方式，讓京東方成iPhone 13系列的OLED面板供應商，有意用此方式與三星顯示、LG顯示等主要供應商談判價格。

由於京東方的產品目前未能完全滿足蘋果要求，故蘋果採取有條件批准模式推進合作，給京東方時間與多次機會改良產品，來完成蘋果的審批。報導引述知情人士稱，在上半年蘋果的審批中，京東方面板在發光材料特性和觸控電極等方面未能達標，故此次有條件批准可能就是要解決這些問題。

但知情人士表示，因面板生產要二至三個月的時間，故即使最終京東方獲得批准，可能也僅供應少量iPhone 13面板。

報導稱，目前京東方在四川的B11產線規劃為iPhone 13生產OLED面板，該產線此前有良率低等問題。而京東方在2020年用四川B7產線供應iPhone 12面板，如今還將會為新生產的iPhone 12機型供貨。

京東方雖有望為新iPhone供貨，但預計未來幾年均只能供應較低階的機型。報導稱，iPhone 13 Pro與Pro Max均採用的是更高階的LTPO螢幕，目前三星顯示是唯一供應商，預計LG顯示要2022年才能供應該產品，京東方最快則要等到2023年才能開始生產。不過京東方一直供應蘋果較低階的LTPS螢幕，預計iPhone 14至少還會有一種機型採用LTPS螢幕。

(時報資訊)

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