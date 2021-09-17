中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）16日公布，9月上旬粗鋼日產量年減逾4％，加上近期大陸多地要求鋼廠減產或限產，使鐵礦砂需求減弱的預期加劇。受此影響，大陸鐵礦砂期貨主力2201合約16日收盤價續創2020年5月以來新低，A股多檔鋼鐵類股集體下跌。

大陸鐵礦砂期貨主力2201合約價格16日收跌3.94％至每噸人民幣670.5元，自6月30日以來累計大跌42.4％。A股鋼鐵類股方面，永興材料、海南礦業16日均跌停，撫順特鋼、馬鋼股份、鞍鋼股份則分別收跌4.89％、2.66％、1.66％。

中鋼協官網16日公布數據顯示，9月上旬重點統計鋼鐵企業累計日產粗鋼年減4.29％至204.49萬噸，生鐵日產量年減4.16％至181.73萬噸，鋼材日產量年減3.28％至193.37萬噸。

大陸高層已承諾世界各國，將在2030年前實現「碳達峰」，2060年前實現「碳中和」，節能減碳已成為政策重點。近期大陸多地加強能源消耗總量和強度雙控（簡稱能耗雙控）行動，開始對鋼鐵、石化、化工等高耗能行業進行監察。

證券時報援引券商申萬宏源報告指出，自江蘇省7日展開監察行動以來，已有十家綜合能耗在5萬噸以上的鋼鐵企業開始檢修停產。廣西省8月底則要求有粗鋼壓減任務的企業，9月額外進行20％的限產，同時電爐廠9月產量也不得超過上半年月均值的70％。

在能耗雙控政策下，鋼廠未來有減產預期，預計鋼鐵供給增量將較為有限。

上海證券報稍早引述知情人士透露，鋼鐵行業兩大重要文件「鋼鐵行業碳達峰實施方案」、「關於推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見」預計在2021年底前公布。

產業專家表示，2021年，鋼鐵產能控制、鋼鐵產品進出口等行業政策均有較大變動，政策重心逐步從「去產能」轉向「壓產量」，旨在深化鋼鐵行業供給側結構性改革，確實推動鋼鐵工業完成由大到強的轉變。隨著上述兩大重要文件公布，鋼鐵行業綠色低碳高品質發展將加速。

(時報資訊)