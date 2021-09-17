港股大盤恒生指數16日再承壓，盤中一度跌逾500點見24,500點的年內低點，不少權值股摔至多年低點。對於恒指是否觸底等問題，摩根士丹利給出否定答案，最新報告大砍恒指2022年6月目標至24,400點。

港股大盤恒生指數15日雖死守25,000點試圖形成底部，但築底未果，16日開盤微漲約10點後隨即下挫，日內跌幅不斷擴大，一度重摔逾500點、跌幅逾2％至24,505點，直至收盤前一小時跌幅才有收斂，最終收跌365點報24,667.85點，本周連續四個交易日均收跌且都跌逾1％。

港股16日多種類股、不少知名標的以及權值股紛紛跌至數年低點，大陸房地產股雙位數崩盤、澳門博彩業仍在餘震當中、網路科技以及教育股持續低迷。

恒指成份藍籌股中，除了失血慘重的房地產與博彩股外，阿里巴巴盤中一度失守150港元價位，為2019年返港上市來新低。平安保險雖收漲，但盤中也曾跌至2017年來新低。

對於港股未來走向，摩根士丹利在最新報告中，將2022年6月恒生指數目標大砍2,500點，從26,900點降至24,400點。並將恒生國企指數目標價從9,500點下調至8,750點。

大摩指出，當前網路安全、反壟斷、數據隱私等監管向不少企業利潤率施壓，且認為當前影響還尚未體現在相關產業的股價上，呼籲要謹慎看待大陸GDP增速前景以及中企股票，更看好大陸A股而非離岸市場。

大摩還下調MSCI中國指數的盈利預期，2021年盈利增速分別從18％調低至15％、2022年則從14％降至11％，並將MSCI中國指數預測本益比從13倍下調至12.5倍。在大陸經濟方面，大摩認為8月銷售數據令人失望，再次調低大陸第三季GDP增速0.6個百分點至4.5％。

但部分投行認為距離港股大盤底部已近。香港信報報導，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝16日表示，預計恒生指數未來一段時間呈現區間震盪，但相信下跌幅度有限，離底部不遠。

薛永輝表示，當前恒指本益比調整至1.11倍水平，與疫情擴散初期相若，但考慮到大陸下半年經濟增速放緩，預計港股仍將區間震盪。相較之下陸股在監管鬆綁、政策傾向中小企業等因素下，將表現更好。

在受監管的科網股方面，薛永輝指出，相關標的中短期會有所影響，但個別有長遠盈利能力的股份估值已跌至偏低水平。

(時報資訊)