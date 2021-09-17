正值美國大豆出貨高峰期，美國農業部卻公布，受颶風艾達影響，中國向美國取消13.2萬噸大豆訂單。與此同時，有中國進口商透露，日前已向價格更昂貴的巴西採購四至六艘大豆船貨，顯示中國大豆進口正由美國轉單向巴西。

路透報導，美國最繁忙的農作物運輸樞紐路易斯安那州所在的墨西哥灣沿岸於8月底受颶風艾達侵襲，造成洪水、停電等嚴重破壞，目前正極力搶救恢復常態。美國農業部在當地時間15日宣布，有數筆大豆出口訂單已遭取消，包括中國訂購的13.2萬噸，以及銷往他處的19.6萬噸。

此外，中國貿易商透露，日前已向巴西訂購4至6艘預計於10至11月發貨的巴西大豆船貨。罕見購買巴西大豆的操作引發關注，美國大豆出口商認為，中國將大豆訂單轉至巴西，恐是擔憂墨西哥灣港口的運輸延誤困境將持續至10月份的出口旺季。

消息指出，若計算中國進口成本和運費相關價格，巴西大豆價格較芝加哥期貨交易所（CBOT）11月大豆期貨至少高出4.2美元以上。美國出口商則指出，墨西哥灣受風災重創，當地沒有10月份的大豆報價，使廠商不願出售。

中國是全球最大的大豆進口國，每月需求超過800萬噸，但美國農業部數據指出，大豆價格於2021年夏天飆升導致預購停滯，自9月份開始，2021年至2022年市場年度的中國銷售總量僅約940萬噸，年減41％。

另一方面，巴西大豆價格自2020年6月起便持續上漲，農業數據機構Farmdoc Daily指出，巴西大豆價格在進入2021年後創下歷史新高，如今再加上美國航運延誤，使大豆商的擔憂與日俱增。

(時報資訊)