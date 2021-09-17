大陸製造業正面臨巨大通膨壓力，危及企業尤其是中小企業生存，大陸國務院副總理劉鶴16日表示，要積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對中小企業的壓力，同時努力解決融資難、融資貴問題，更多更好運用資本市場助力優秀中小企業發展。

自2021年2月開始，大陸PPI（生產者物價指數）增速加快，官方自5月以來持續推出抑制物價措施，仍壓不住原物料漲勢，5月起PPI年增幅攀升至9％，8月達9.5％再創2008年以來新高。原物料上漲侵蝕企業利潤，一般中小企業財務抗壓能力低，受創尤甚。

劉鶴16日出席中國國際中小企業博覽會和首屆中小企業國際合作高峰論壇作書面致詞時指出，中小企業是國家財富的重要創造者，是提供就業的主管道，是科技創新的主力軍，是造就大企業的蓄水池。

他要求各部門、各地方要為中小企業發展創造良好環境，多服務、辦實事，增強政策透明度和可預期性，保護產權和智財權，促進公平競爭。要學習和借鑑國際中小企業發展的最佳實踐，取長補短，走出獨特路徑，實現共同繁榮。

劉鶴強調，中國政府堅持社會主義市場經濟的改革方向不改變，堅持對外開放的基本國策不改變，堅持「兩個毫不動搖」不改變，堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展大政方針不改變，將繼續大力支持中小企業健康發展，堅決支持民營經濟健康發展。

為協助中小微企業及個體工商戶度過通膨難關，大陸進期推出多項扶持措施，包括實施免稅、加強再貸款再貼現支持、推動利率下降等，人行9月初再宣布新增人民幣3,000億元支小再貸款額度，並要求貸款平均利率落在5.5％，降低小型企業融資成本。

(時報資訊)