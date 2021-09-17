大陸15日公布消費數據增速創下一年新低，官方推出刺激消費政策迫在眉睫。大陸國務院副總理韓正16日表示，將同步促進公領域和私領域新能源汽車消費，商務部隨後指出，深入展開新能源汽車下鄉活動。發改委也宣布，將取消「行政性限制」消費購買規定，市場分析其中或將放寬民眾購買汽車的限制，以刺激內需。

大陸國家統計局15日公布，拉動經濟「三駕馬車」之一的社會消費品零售總額，8月僅年增2.5％，遠不及市場預估的7％，增速創2020年8月以來新低。

面對經濟增長顯出疲態，發改委就業司副司長常鐵威16日在例行記者會上表示，要促改革，激發消費活力。有序取消一些「行政性限制消費購買」規定，放寬服務消費領域市場准入，在疫情防控常態化同時，增加科學柔性管理，保障好人民群眾基本消費活動。

針對行政性限制消費購買，財信證券首席經濟學家伍超明認為，主要是三類，一是過去受到限制的中高端消費，包括服務類消費，主要針對行政部門。

二是針對居民消費的限制性措施，如汽車的限號限購等，三是不在醫保範圍內的醫療類限制性消費。伍超明認為，放寬這些措施，能更好地滿足居民消費升級需求，同時讓中高端消費本土化，擴大內需市場。

韓正16日視訊出席2021世界新能源汽車大會致詞時表示，當前新能源汽車進入加速發展新階段，既面臨重大機遇，也面臨技術、市場等諸多挑戰。要堅持市場主導，完善產業管理和支持政策，加快基礎設施建設，促進公共領域和私人領域新能源汽車消費，持續擴大新能源汽車應用規模。

韓正還指出，要加快突破關鍵核心技術，克服燃料電池技術瓶頸，加快車用晶片、操作系統等關鍵技術研發和產業化。還要堅持跨界融合，建構新型產業生態，推動網聯化、智慧化與電動化技術齊頭並進，加快汽車產業與新一代資訊通信、新能源、新材料、人工智慧、大數據等新興產業的深度融合。

商務部也公布促消費重點工作通知，表示要促進新車消費，加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發展，會與相關部門深入開展新能源汽車下鄉活動。

(時報資訊)