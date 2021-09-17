在美元指數近期震盪之際，人民幣兌美元中間價持續走強，16日報價重回6.43元區間，不僅連續六個交易日上揚，更創下三個月新高。市場分析，中間價穩步小升，透露官方穩定匯市的訊號，預期短線人民幣仍有升值空間。

路透報導，交易員表示，近期美元指數在美國經濟數據憂喜參半的表現下，震盪明顯加劇，人民幣兌美元在岸價和離岸價也受此影響，波動幅度增強。在岸價16日盤中一度升至6.4297元、離岸價最高則升至6.4054元，正式叩關6.4整數關卡。不過臨近下周美國聯準會議息會議，市場對縮減購債預期再度升溫，午後美指走強拖累在岸和離岸人民幣由升轉跌。在岸官價收報6.4447元，下跌97個基點；離岸價則跌至6.42元附近震盪。

中間價走勢則維持升值趨勢，16日報6.4330元，較上日大漲162個基點，單日漲幅0.25％，創6月17日以來的三個月新高。累計這六個交易日共上漲344個基點，漲幅0.53％。

交易員分析，美國議息會議之前，美元指數整體震盪偏強，人民幣有回檔壓力。另一方面，中國人民銀行剛公布陸港債券「南向通」將於9月24日登場，屆時跨境資金流動更加活躍，預料開通初期可能利於資金流出，減緩人民幣升值壓力。兩者因素相加，人民幣短線出現大幅升值可能性偏低。

分析師表示，在外部金融市場波動下，近幾日中間價仍是維持小幅升值步伐，一方面是逐步跟進在岸價與離岸價的升值節奏，另一方面，也透露官方允許人民幣持續小升格局的訊號。

網易財經報導，大陸國家發展與戰略研究院研究員王晉斌近日指出，在人民幣匯率市場化改革進程中，需關注外匯市場風險中性管理。其中可操作的方式，除可利用中間價報價向市場提供方向；當匯市出現較大波動時，中間價報價也可發揮預期引導作用，避免市場出現「羊群效應」，維護外匯平穩運行。

此外，亦可關注債券南向通對接下來匯市的影響。瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，債券南向通將讓跨境資金流動更加活躍，有利於縮小陸港兩地金融資產定價差距，促進離岸與在岸人民幣市場融合，利於人民幣國際化。他表示，南向通初期額度規模較小，料對人民幣匯率走勢影響有限。

(時報資訊)