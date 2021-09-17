特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）經營的航太科技公司SpaceX在15日成功將4名素人送上外太空，是全球首次毫無專業太空人隨行的載人軌道飛行任務，為太空旅遊開創新紀元。

這項名為「靈感4號」（Inspiration 4）的飛行任務是SpaceX首次私人太空飛行任務，由SpaceX研發的獵鷹9號（Falcon 9）火箭在美東時間15日晚間8點02分自佛州甘迺迪太空中心發射，將載有四名一般公民的太空船送上地球軌道。

有幸參與「靈感4號」飛行任務的乘客包括億萬富豪伊薩克曼（Jared Isaacman）、癌症倖存者艾爾斯諾（Hayley Arceneaux）、洛克希德馬丁工程師森布洛斯基（Christopher Sembroski）與地球科學家普羅克托（Sian Proctor）。

這次任務讓SpaceX一口氣達成四大里程碑，除了締造全球首次全員素人的軌道飛行任務之外，也是SpaceX首次私人太空飛行任務。此外，擔任駕駛的普羅克托也成為首位非裔女性太空船飛行員，而今年29歲的艾爾斯諾則是最年輕登上太空的美國人。

擔任Shift4 Payments執行長的斯薩克曼一手包辦「靈感4號」飛行任務的所有費用，讓其他3人免費飛上外太空，目的是藉由這次任務做宣傳，為加州聖裘德兒童研究醫院募款（St. Jude Children’s Research Hospital）。

伊薩克曼在15日升空後透過線上直播表示：「史上沒有幾人完成過這項任務，但日後將有許多人跟上腳步。太空大門已經開啟，令人不敢置信。」

先前維珍銀河及藍色起源完成的火箭載人飛行任務皆為次軌道飛行，飛行高度僅突破海拔100公里的卡門線。相較之下，「靈感4號」飛行任務是將四名乘客送上地球軌道，展開為期三天的軌道飛行再重返地球，最終太空船預定降落在佛州外海。

(時報資訊)