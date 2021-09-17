美國服飾零售商過去兩季的利潤率持續大幅上升，主要是去年爆發新冠疫情導致銷售量大減，令業者嚴格控制低庫存量，減輕季末出清壓力，讓換季的降價幅度縮小而改善獲利能力。

包括Gap、Abercrombie & Fitch和Guess等多家服飾品牌的財務長表示，嚴密管控庫存量是為了避免出清庫存而大幅降價促銷。

據瑞銀資料，衡量企業獲利能力的息稅前利潤率，迄7月底止一季較去年同期成長8.6％，高於迄4月底止一季的年增6.2％。去年迄7月底止一季僅年增達0.1％。

瑞銀執行董事索萊（Jay Sole）指出，美國服飾零售商過去兩季利潤率之高是史無前例。

業界嚴控庫存，除了去年封城讓購買衣服需求銳減而被迫大減價促銷外，跟目前全球供應鏈持續中斷也有關係。為解決問題，部份業者被迫以成本高昂的空運出貨，自然限制其建立庫存的數量。

雖然低庫存可能出現消費者想多買卻缺貨而拖累業績的風險，但Abercrombie財務長列畢斯基（Scott Lipesky）說，即使銷售量減少，但嚴控庫存策略是正確，因為就業績來說是事半功倍，庫存過多反而是零售業最頭痛問題。

Abercrombie迄7月底止一季庫存量金額，年減8％至4億1,560萬美元，但淨銷售額年增24％至8億6,490萬美元，減少降價促銷後讓毛利率從去年同期60.7％上升至65.2％。

Gap迄7月底止一季毛利率，也因為減少降價促銷，從2019年第二季38.9％上升至43.3％。

索萊認為，美國消費者近幾年比較注重品質而非促銷優惠，逐步改變業者降價求售的做法。

Guess財務長安德森（Katie Anderson）說公司過去一年透過包括調整風格和不斷提高服飾拍攝效果等改善品牌形象。迄7月底止一季服飾銷售年增57％至逾6億美元。

(時報資訊)