歐洲電價近幾周飆至多年高點，原因包括天然氣與碳價勁揚、風力發電量低落等。能源分析師警告，電價飆漲的現象短期內不會落幕，恐將持續至冬季。

荷蘭TTF交易中心10月天然氣期貨價格，15日創下每百萬瓦時79歐元的歷史新高，今年以來累計上漲逾250％。此期貨為歐洲天然氣價格基準。

歐洲天然氣價格自4月起開始狂飆，原因在於異常寒冷天氣推升需求，導致該區天然氣庫存下滑、低於疫情爆發前五年平均水平，引發市場對於天然氣供不應求的擔憂。此外，歐洲各國陸續鬆綁防疫、經濟逐步復甦，恐加劇天然氣短缺問題。

天然氣價格大漲推升歐洲電價。英國電力價格15日暴增近19％至每百萬瓦時475英鎊、接近歷史新高。法國與德國能源期貨價格近日亦翻倍成長。

英國高度依賴天然氣與再生能源發電，該國電費費率在歐洲居冠。英國連接法國的深海電纜15日發生火災，英國進口電力遭中斷，導致電價逼近歷史高點。

資訊供應商標普全球普氏（S＆P Global Platts）歐洲電力分析部門主管瑞克森（Glenn Rickson）表示，歐洲電價居高不下，最大因素絕對是天然氣價格。天然氣價格攀升，連帶提振煤炭與碳價攀抵新高。

歐盟指標碳價格近日改寫每公噸60歐元新高，今年以來價格成長近三倍，原因在於歐盟減少碳配額供給。

歐盟於2005年推出「碳排放交易體系 」（ETS）機制，迫使高污染產業須購買碳配額以抵銷污染。ETS是全球最大碳排放交易體系，涵蓋歐盟約四成碳排量。

瑞克森表示，除天然氣價格外，風力發電量偏低與廢核政策等原因也對於歐洲電價帶來一定影響。多位分析師預期，歐洲電價將維持目前的高水平直到冬季。

鑒於天然氣價格高漲與風力發電量過低，英國為了滿足該國電力需求，本月稍早決定重啟老舊的燃煤電廠。

(時報資訊)