紐西蘭官方16日（周四）公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增2.8％，優於市場預期的1.3％以及該國央行預估的0.7％。由於上季經濟成長意外強勁，市場普遍預估紐西蘭央行10月將啟動升息，幅度1碼。

　今年以來，紐元兌美元升值1％，周四報0.7113美元兌1紐元。

　紐西蘭上季GDP較去年同期勁升17.4％，這是因為當時疫情爆發而且完全實施封鎖、比較基期非常低所致。路透估分析師預估年增16.3％。

　奧克蘭儲蓄銀行（ASB Bank）資深經濟學家史密斯（Mark Smith）表示，「我們預期紐西蘭央行將看淡近期波動，仍會縮減貨幣刺激政策，下個月起將展開一系列升息一碼的動作。」

　服務業對於上季GDP增長功不可沒，紐西蘭與澳洲開啟旅遊泡泡也有助於觀光業回溫。

　由於奧克蘭爆發Delta變種病毒疫情而啟動封鎖，使紐西蘭央行8月決定延後升息時間。如今市場預料，該央行10月6日召開決策會議，屆時升息一碼的機率為100％。

　目前紐西蘭官方現金利率（OCR）0.25％。

　澳盛銀行（ANZ）策略師克羅伊（David Croy）提及，最新數據顯示紐西蘭在進入今夏封鎖之前，經濟已處於強而有力的位置，「這強化10月升息的可能」。

　經濟學家認為，紐西蘭經濟第三季將陷入衰退，但受惠於疫苗接種與疫情緩和，第四季可望呈現迅速復甦。

　凱投宏觀（Capital Economics）分析師烏迪（Ben Udy）表示，在實施封鎖之下，本季表現勢必會比第二季遜色許多，「隨著防疫限制逐漸解除，預期第四季再現反彈」。

　烏迪預料，紐國第三季經濟可能季減約4％，然而只要確診人數受到控制，接下來數周放寬其他限制，「我們認為第四季會呈現完全反彈，到明年第一季可恢復至Delta疫情前的水準」。

(時報資訊)

#紐西蘭 #GDP #升息

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