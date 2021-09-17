美國官方16日公布兩項數據，8月零售銷售月增0.7％，遠優於市場預期，顯示民眾不畏變種病毒威脅持續提高支出。上周（11日止）初領失業救濟人數略增至33.2萬人，雖高於預期但接近疫情低點，顯示疫情影響聘雇意願，但勞動市場持續復甦。

商務部數據顯示，8月零售銷售經季調後月增0.7％，遠優於市場預估的月減0.8％。若按年來看，8月零售銷售年增15.1％。

若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，8月核心零售銷售月增2.5 ％，遠高於7月下修後的月減1.9％與市場預估。美國經濟逾三分之二來自消費支出，零售銷售數據因此備受關注。

美國8月零售銷售遠優於市場預期，主因在於開學購物季到來與政府7月起陸續發放兒童退稅補助，令美國家庭得以增加消費支出，而這也緩解美國第三季經濟恐大幅放緩的擔憂。

摩根大通（JPMorgan）經濟學家周三下修美國第三季經濟成長預測，從原本預估的國內生產毛額（GDP）季增年率7％下調至5％。高盛銀行則將預測從5.25％降至3.5％。

勞工部周四數據顯示，上周初領失業救濟人數經季調後約33.2萬人，較前周（4日止）修正後的31.2萬人增加2萬人，高於分析師預期的33萬。此數據遠低於2020年4月初的614萬人高點，一般認為20～25萬人請領失業金為穩健勞動市場狀態。

分析師表示，美國上周初領失業救濟人數增加，原因可能是颶風艾達侵襲，影響部分人工作情況。

(時報資訊)