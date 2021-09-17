今（2021）年5月接二連三發生了幾次重大供電狀況，經濟部對台電人員做出懲處，但這不應該只歸咎第一線人員。

電網本身是極為複雜的大型機器，涵蓋無數零件，設備損壞無法完全避免。脆弱的電網、人員疏失、天然災害等，都曾造成世界各地許多大停電。

若想擁有穩定的電網，我們可檢視供電可靠度及電網韌性的核心指標包含：1.電源充足性：整體電力系統是否有足夠的裝置容量、能量和輔助服務。2.輸配電網的性能和可用性：設備故障對電網傳輸的影響、輸電事故原因發生次數、輸電事故持續時間與變化。3.發電性能和可用性：發電機組的故障次數、全年可用性。4.系統保護和抗擾動性能：電力系統承受事故擾動並保持穩定的能力。

回顧台灣過去幾年無預警低頻卸載停電及輪流停電案例，如2017年815停電、2018年3月5日事故及今年的513、517停電，大致是電源的問題。因應能源轉型及用電成長，宜強化電源裕度和彈性調度的規劃，提升設備可用率，精進系統保護設計。不應過度集中電力設施，才不致一有事故就大停電。

減少重大停電事故發生次數，減少停電戶每次無預警停電的時間，就是供電穩定的具體表現。提升電網韌性的方法除強化電網設備外，主要目標是利用現代化資訊系統迅速檢知系統狀態，在發生停電後快速恢復正常運行，將影響降至最低。

若僅在事故發生後才知道系統弱點太過被動，非天災造成的大停電一再發生，顯示管理機制的不足。要了解系統脆弱點就必須積極主動評估電網各項風險，並擬定因應措施，降低大停電發生機率。

參考美國各州除有公共事業委員會（PUC）監督當地電力公司外，還有聯邦政府指定的非營利組織北美電力可靠度公司（NERC）進行專業監管。這些監管單位的使命是制定並執行電網可靠度標準，每年評估季節性和長期供電充裕性（adequacy），持續關切電力系統狀態，確保供電穩靠；為監管機構、政策制定者，和產業界提供電網可靠度及運轉效能的資訊；教育、培訓和認證電網行業人員。

今年初美國冬天酷寒造成大停電，德州PUC及德州電力可靠度委員會（ERCOT）的主席和委員為此辭職負責。

台灣每次大停電後，政府會組調查小組並表示要確保供電穩定，歷次專家學者提供給台電的建議大同小異，也提醒電業管制機關之任務應落實。

目前電業法規定的電業管制機關仍未正式成立，電業監督管理由三個經濟部的審議會組成。然以現在的機制而言，僅台電能負起確保供電穩定的責任。如果供電穩定與電網強韌是政府電力政策的優先考量，過去經驗告訴我們，需要儘速成立專責單位長期專業的監督與協助。

(時報資訊)