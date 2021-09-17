隨著工業4.0趨勢、中美多領域競爭、新冠肺炎疫情影響全球經濟等因素的出現，我國製造業正迎來一波嚴峻的衝擊。面對歐美重新重視製造業並積極引導製造業回流，以及全球供應鏈重組多重壓力下，我國製造業必須積極進行數位轉型才能化危機為契機。透過數位轉型，廠商可掌握生產效率、生產進度與品質等即時且真實的數據，也可了解供應商及倉料的實際狀況，有效解決工廠經營管理的很多問題，並提供生產數據與品質報告以爭取要求日益嚴格的國際訂單。而透過智慧製造，廠商可進一步針對生產效率、品質與服務進行有效的管理與提升。

近年，行政院提出系列推動製造業數位轉型與智慧製造的政策。然而，今年初立法院三讀通過的「前瞻基礎建設計畫」第三期特別預算案中，被刪減最大宗項目即為「數位建設」。雖然刪減金額不大，但引起社會關注。近日，國內某知名媒體即以「數位轉型政策勿淪口號掛帥」社論表達關切。然而，根據財政部國庫署資料，我國中央政府債務未償餘額於今年8月已達新台幣5兆8千餘億元，再加上因應新冠肺炎防治及紓困振興所編列的特別預算，已經三次追加達到6,800億元。因此，冀望政府編列更多預算來推動數位轉型政策的想法，顯然不切實際。

本文認為，隨著民間資金與科技實力的積累，產業政策的落實應該更多依托在民間的力量。在多年耕耘與努力下，我國資通業及自動化機械產業人才輩出。不管是硬體的製造、軟體的開發與系統的整合，民間業者應有能力承擔起協助各類型製造業導入數位轉型的使命。雖然民間業者也的確看到這樣的需求與契機，例如「數位轉型推動聯盟」於2020年8月成立，但經過一年了尚未看到具體的成果，顯然有些關鍵問題尚未解決。

從訪談中我們發現，業主雖知政府政策的用心，但普遍認為風險高而不願進行。他們所擔心的風險，主要有兩方面：一、數位轉型通常意指要成立電腦部門、要增聘資訊工程及軟體人員、要增購軟體硬體設備，也就是要花很多錢；二、即使進行了數位轉型，也不見得會增加公司的營業額。除此之外，業者也常提及擔心老臣員工排斥反彈。業者所擔心的這些風險，有不少屬於技術層面，是可以克服解決，但有另一部分卻是觀念問題：一方面滿足於現況，二方面不想承擔風險再投入資金。

創業投資事業於1984年被引入台灣，對台灣早期科技產業的蓬勃發展有相當大的貢獻。我們認為，在現階段，創投基金及私有股權基金應該積極參與製造業數位轉型的投資。一方面，創投業可以找到許多高獲利的投資機會，另方面又可協助落實政府的產業政策。中小型製造業中有為數可觀的隱形冠軍業者，他們經歷過高強度的產業競爭，不但技術開發成功，也在產品市場上被明確的客戶群認可。相對於新創公司而言，他們的營運風險顯著的小很多，且他們擁有成本競爭優勢，享受高的獲利率。既然是低風險高獲利的機會，理應受到創投業者的關注。這些中小型製造業中的隱形冠軍，若有創投業參與以承擔業者的部分風險，並獲輔導協助進行合適的數位轉型，導入精實化管理及商業模式的創新調整，會有相當高的機率可以順利轉型再造成功。而轉型後的公司，透過合理的股權結構調整及上市規畫，也可順勢導入員工認股計畫，吸引專業團隊及人才的加入，使公司朝永續發展的目標更進一步。

政府應善用創投業的資金與專業能力，以協助其落實數位轉型產業政策。因此我們建議，政府應該檢視並修正相關法規，以鼓勵創投業參與。例如，產業創新條例第23-1條的「新創事業」可改為「新創或轉型事業」或擴大解釋該詞以涵蓋進行數位轉型的中小型製造業者。如此可以誘發並活絡資本市場的資金，轉移業者部分風險，並調動資通業、機械自動化業、軟體業、系統整合業等領域人才，共同有效落實製造業數位轉型的政策目標。

(時報資訊)