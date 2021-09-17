自美中貿易戰開打、兩國關係日趨緊張以來，對全球供應鏈中的高科技產業造成極大挑戰。新型冠狀病毒迅速傳播到世界各國，對全球供應鏈所造成的瓶頸，更增加了對未來高科技產業發展趨勢的熱烈討論。

美國高科技業貿易的重要夥伴

根據USITC的統計資料，本文尋找出8個最重要的貿易夥伴，作為分析的對象；包括歐盟、加拿大、中國、韓國、日本、墨西哥、台灣跟英國。這8個貿易夥伴在2016至2020年的5年平均，分別占美國全部高科技產品出口的70.68％與進口的81.88％。過去30年美國高科技的出口，60％以上都輸往這八大貿易夥伴。其中歐盟、加拿大、墨西哥是三大主要出口市場。

反之，過去20年從這8個國家的進口都占80％以上，從墨西哥跟歐盟的進口大致都維持在20％左右。在這些進口國家當中，最明顯的現象之一，是從日本進口降低，對中國進口則不斷升高。2016至2020年，從中國進口的高科技產品占全部進口的20.14％，但是從日本進口部分只占了7.14％；但是從台灣的進口下降幅度更大，從1991至1995年7.42％降到2016至2020年的2.52％，幾乎下降了三分之二。

從地緣經濟角度觀察，美國從東亞國家進口高科技的比例，在1991至2010年的20年間，都維持在4成以上，過去10年，從台日中韓4個東亞國家的進口，也都維持在3成以上。但是從中國進口的比例提高，從台日韓三國的進口比例降低，這個現象可以具體而微地說明台日韓的高科技產業持續國際化，而將部分的生產基地移到中國，但終端市場還是輸往美國。因為很多高科技產品跟國家安全有密切的關係，在美中貿易戰升級到科技戰時，特別引起美國執政當局對過度依賴中國進口的關注，所以拜登政府才在2月中下令要充分檢討全球供應鏈的韌性。

資訊業的脆弱性指數

高科技重中之重的半導體，最近兩年的全球產值分布相當集中。在2020年跟2021年當中，台中韓半導體的產量占了全球的87％至88％，其中台灣半導體的產值占世界產值比例，從2020年的63％增加到2021年的65％，南韓的產值這兩年間都維持在18％，而中國則從2020年的6％降到2021的5％。台灣的半導體雖然獨占鰲頭，台積電成為護國神山，值得驕傲，但是從地緣政治學角度來看，半導體的生產集中在東亞，而中國不斷挑戰台灣的生存與發展，對美國而言，其對台灣進口的依賴度過高，這在國家安全上是一項不得不考慮的警惕。

全球供應鏈的風險，來自其本身系統性的風險（Systemic Risk），這種風險與某一廠商的營運無關，而是存在供應鏈本身上的風險。有些學者根據供應者的集中，包括供應廠商與供應國家的集中程度，建立所謂的「脆弱性指數」（Vulnerable Index）。

實證上要建立各個產業的脆弱性指數，需要有詳細Firm-Level的大數據，進行投入產出分析，才能評估各個供應鏈的風險程度。在一份提交美中經濟安全委員會的報告當中，Beeny等學者運用提供聯邦資訊產品的廠商，根據聯邦政府向他們要求所提出的報告（包括中下游的供應廠商所在地），進行投入產出分析，也就是資訊業對主要貿易夥伴的「脆弱指數」越高則風險越大，承受供應鏈失靈的風險也更高。

這份報告選擇了七大耳熟能詳的知名巨擘為樣本，包括微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）、英特爾（Intel）、思科（Cisco）、萬國商業公司（IBM）、惠普（Hewlett-Packard）與尤尼西斯（Unisys）。根據他們在2012至2017年間產品來源地（包括中間產品），計算出對某一國依賴的程度，建造了對這些國家的脆弱性指數。其中包括中國、香港、新加坡、台灣、馬來西亞、泰國、日本與韓國。

研究結果發現，這些資訊產品的廠商，平均一半以上的供應來自中國，其中以微軟為最高（73％），承受中國的風險度最大，戴爾及惠普對中國依賴的程度都高於60％。而來自台灣與新加坡的終端產品，其中也包含了不少在中國生產的零件。這個現象也許只是冰山一角，除了資訊產品之外，醫療器材與學名藥品，美國也是高度的依賴進口，而且進口的國家集中於中國跟印度。在美中貿易戰升高，以及新型冠狀病毒對供應鏈造成瓶頸的當下，特別令人值得深思，也讓美國政府不得不在高科技對中國的進出口中，採取某種程度的限制以保護美國利益。

(時報資訊)