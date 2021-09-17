實價登錄2.0在7月上路後，預售屋陸續揭露價格，雙北市各行政區預售案已揭露最高單價，小宅建案撐起一片天！亮點個案方面，南港「德杰羽森」最高單價達每坪101萬元、板橋「達永冬慶」每坪82.9萬，就連外圍蛋殼區的三芝「日初不老莊園」也有最高每坪29.6萬的成交價。

觀察首波已揭露的預售案，雙北市各行政區最高價建案當中，台北市12個行政區中除大安區尚未有預售案揭露外，共有六區單價突破百萬。除了信義區超豪宅「信義首席公館」最高每坪270.1萬元外，中正區「寶舖CARE」最高每坪140.9萬元、松山區「陞遠學」每坪120.2萬元，均為小宅產品，即使過去認知房價較低的蛋白區，包括北投「璞真榮華」、文山「和邦羅斯芙」、萬華「榮耀西門」最高單價也都站上8字頭。

新北市則以新埔捷運站旁「達永冬慶」最高價達每坪82.9萬最高，已達到過去被認為新北首善之區的新板特區豪宅行情，新店「大坪林ONE」、三重「東村齊云」均有最高每坪近69萬元，中和「好站」、新莊「國美青玥」站上6字頭。

新北蛋白區如五股「樂洋洋」站上4字頭，被認為屬蛋殼區的鶯歌「站前美學」站上3字頭，即使較偏遠的三芝，銀髮養生宅「日初不老莊園」最高價亦逼近3字頭。

值得注意的是，大台北區域高價預售建案，多由小宅撐起一片天，今年以來創下各區高價的單戶交易中，約有一半交易面積（含車位）在30坪以下，七成在40坪（含車位）以下，多數均為一房或二房的小宅格局。

住展雜誌研發長何世昌表示，過去創當地高價建案多為豪宅產品，但近年來在自用剛性需求強勁下，具有地段或品牌優勢小宅產品更易創造價格；此外，房地合一稅自用住宅持有六年免稅額400萬元的規定，長期投資置產性質的買盤更轉向中低總價產品，也助長小宅交易漸趨熱絡。

(時報資訊)