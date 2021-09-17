危老重建案近四年快速在雙北市遍地開花，推案量再度破表，住展雜誌16日最新統計，大台北地區今年截至9月15日止，危老推案量已飆升到854億元，不僅創下歷年最大量、且超越去年全年，更首度「超車」都更案推案量約852億元，呈現「黃金交叉」。

住展雜誌研發長何世昌表示，危老重建政策自2017年正式實施以來，已邁向第五年，即使危老同意門檻需100％所有權人同意，但因容積獎勵明確、程序簡便快速、且無最小基地面積限制，已躍居為老屋重建的捷徑和新寵，甚至出現「棄都更轉危老」的排擠效應，未來，都更推案量能恐會遭危老逐漸侵蝕。

住展雜誌最新統計，截至9月15日，大台北地區都更推案量約852億元，年減近四成，全年推案量已篤定比去年衰退；反觀危老案，推案金額卻快速攀升，最近在「序東騰」、「敦仰」等陸續開賣下，累計危老案量已高達854億元，超越去年全年的554億元，更「超車」都更推案量。

何世昌分析，危老重建效率極快，可用遍地開花來形。以台北市來說，今年12個行政區都有危老案推出，其中有高達九個行政區，危老建案數已超越都更建案數。

新北市方面，危老雖然相對較少，但建案數量也是逐年遞增。其中，開發至今已超過30個年頭的林口新市鎮，也出現更新改建的需求，首宗危老案「璞園‧學」已創下全台新市鎮危老案的第一例。

何世昌指出，從產品面觀察，都更因基地門檻面積需1,000平方公尺，通常都更案會規劃中大坪數、或二至四房型；至於危老案，雖今年有部分新案開始規劃中大坪數，但大多數危老案因基地條件侷限，多規劃為小宅，也成為台北市小宅最主要的新增供給來源。

何世昌認為，接下來，台北市將陸續有幾筆指標型都更大案完成並對外開賣，包括「元利森活莊園」、「Diamond Tower鑽石塔」，屆時都更推案量將可望再放大；不過，建商、屋主普遍喜歡改建程序快又簡便的危老，未來都更的版圖勢必愈來愈小。

(時報資訊)