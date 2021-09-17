勞動部16日公布最新無薪假統計，這一期實施事業單位來到3,638家，實施人數3萬7,929人。與上星期公布的數據相比，這一周增加181家，人數增加2,166人，增加的數據主要還是分布在內需產業，特別是住宿餐飲業。

勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過三個月。從行業別來看，實施無薪假人數最多的前三名依序為住宿及餐飲業674家、1萬4,117人、支援服務業（旅行社）1,240家、9,052人、批發及零售業693家、4,351人，而運輸及倉儲業也還有693家、3,614人。

從地區別來看，以台北市927家、1萬1,312人最嚴重，不論是家數、人數皆為全台最多，實施無薪假家數的第二名則為高雄市的533家、第三為新北市的470家，若從人數來看，第二名為新北市的4,820人，第三則是高雄市的4,809人。

勞動部官員解釋，這一周新增最明顯增加的產業還是在內需產業最多，住宿及餐飲、批發及零售業以及旅行社都是有增加，特別住宿及餐飲就增加了900多人，主要還是受到國內本土疫情影響，一些零星的確診數，導致加嚴措施，例如新北市日前禁止餐飲業內用等，再加上民眾防疫意識，認為防疫先，還是會減少外出用餐，整體而言仍會影響內需市場。

官員指出，目前看來這波本土疫情所造成的減班休息高峰期落在8月底，接下來幾期應該都會緩步下降，雖然本周還是增加，但整體而言是往下走，但如果要大幅下降，就要看疫情狀況，後續隨著振興五倍券上路，無薪假情況應該會繼續緩解。

(時報資訊)