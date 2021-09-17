國發會主委龔明鑫16日在三部會（國發會、財政部、原民會）聯合記者會上表示，地方創生券除了這一波一億元的預算（每人500元，20萬份），明年農曆年前還有第二波，預算也是一億，至於如何回饋？明年元月公布，會讓大家驚喜。

配合行政院發放五倍券，各部會也加碼推出各類券，16日特別舉行記者會說明加碼的情況，國發會長期輔導地方創生，為促進地方創生，龔明鑫表示，已盤點了一千家有地方創生DNA的在地商家、店家，這些店家規模雖然不大，但年輕團隊的商品都很有巧思，希望透過地方創生券，讓抽中地方創生券的民眾來體會地方創生的創意，並鼓舞地方創生。

龔明鑫也呼籲，在地店家、商家，如果有和地方DNA相聯結的，並具備公益性、共好性、在地性等地方創生內涵，也可以透過部會的推薦，經國發會審查通過後，納入地方創生券店家的「白名單」，因此除目前已盤點的一千家，未來應該會超過一千家。

國土處處長彭紹博表示，目前這一千家店家，是來自這些年地方創生會報通過的案子及各部會推薦的案子，這些清單會在詢問過店家的意願後，在9月底分批上網公布，以讓民眾去體驗地方創生的成果。

除了發放10月這一波地方創生券之外，龔明鑫還宣布，明年農曆年前還有第二波，預算也是一億，至於如何回饋，他要大家期待，會讓大家驚喜。

國發會表示，地方創生券與「台灣Pay」合作，採電子支付模式，希望明年元月加碼的第二波地方創生券，能讓民眾於返鄉過年之際，到家鄉的地方創生店家走走逛逛，共同支持創生店家永續經營。

(時報資訊)