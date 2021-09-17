Gogoro赴美IPO，將成為台灣近期第二家至海外掛牌的新創公司。回顧今年3月，另一家獨角獸AI人工智慧新創沛星科技（Appier）赴東京掛牌，至今已半年，營運仍快速擴張，其客戶已達1,000家的里程碑，且6月已實現單月獲利。

沛星科技16日收盤價1,724日圓，市值達1,740億日圓，約為新台幣441億元或15.9億美元。

沛星董事簡立峰指出，今年全球獨角獸數量來到700多家，創下歷史新高紀錄，而中美資金分流已成事實，加上全球印鈔，他認為，許多資金、企業比過去更願意投資新創，現在這個時候對台灣新創來說是最好的時機，應該要把握機會去搶資本、搶市場，擴大營運。

沛星當初為何選擇至日本掛牌，執行長游直翰表示，主要是因為日本為沛星主要市場之一，此外，日本的軟體產業發展成熟，投資人、分析師對於SaaS軟體的商業模式熟悉，也有同類型的企業，這樣的資本市場有群聚效應，因此才選在日本IPO。

攤開沛星近期營運，雖然全球仍然籠罩在新冠肺炎疫情之下，但是第二季沛星突破淡季限制，單季EBITDA接近損益兩平，6月則是實現單月獲利，係2013年以來首度達成單月營業獲利。而去年到今年全球受到疫情衝擊，電商領域快速成長，從地區來看，亞太地區成長最強勁，沛星在亞太市場各地區營收年增均逾40％。

事實上，實現單月獲利對沛星來說是相當重要的里程碑，因為SaaS軟體公司發展初期，相對必須投入大量資源以追求高成長，而單月實現獲利，對於未來沛星整體的獲利能力，將會是正向指標。

另外，沛星的年度經常性收入（ARR）創下108億日圓，年增38％；過去12個月以來的NRR（淨收入留存率）也創歷史新高達120％，這些都是判斷SaaS軟體公司營運模式的重要指標。

而幾項關鍵指標寫下歷史新高，代表沛星的營運體質正在強化，營運能力與市場也持續擴張。

(時報資訊)