國發基金執秘蘇來守16日表示，國發基金所投資的Gogoro，能到美國納斯達克上市，這是台灣子弟的榮耀，樂觀其成。隨著赴美上市取得充裕的資金，以及Gogoro海外市場的擴展，將有助於台灣經濟的發展，期許Gogoro的研發、生產仍能以台灣為中心。

蘇來守表示，國發基金於2015年投資Gogoro 3千萬美元，今年8月底配合Gogoro增資，國發基金投評小組通過依原始持股比例，增資約700萬美元，目前持股比例約4.5％，隨著Gogoro赴美國納斯達克上市，估計國發基金持股比例會降一點。

對於被外界譽為獨角獸的Gogoro選擇赴海外上市，而未在國內上市，蘇來守表示，國發基金是Gogoro的股東，站在股東的立場自然是希望這家企業有宏遠的發展，Gogoro赴美國市場可以募集到更多國際資金，擴展海外市場，有助於國內產業發展，因此自然是樂觀其成。

蘇來守表示，看到Gogoro到美國納斯達克上市，有一種得獎的感覺，這是台灣子弟的榮耀，覺得與有榮焉，當然也期許Gogoro的研發、生產仍能留在國內，繼續以台灣為中心。

對於Gogoro赴美國上市，國發基金是否會售出持股？蘇來守表示，國發基金每年為配合政府歲入預算，是會規劃一些釋股作業，但是，目前並沒有規劃要釋出Gogoro的股票。

蘇來守表示，所謂獨角獸是指成立10年以內，還未上市櫃的新創公司，其市值已達10億美元，若以這個角度而言，1980年代國發基金所投資的台積電，早已是獨角獸了。

除了Gogoro赴美上市，國內另一獨角獸沛星科技（Appier）也於年初赴日本上市，蘇來守表示，沛星赴日本上市有其策略上的考量，沛星並未申請國發基金的投資，總的來說，國發基金並不特別鼓勵所投資的企業赴海外上市，不過，站在股東的角色，只要有助於企業長遠營運，國發基金仍是樂觀其成。

(時報資訊)