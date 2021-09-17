創立滿十年的Gogoro，以具原創性的電池交換技術，為台灣電動機車產業與市場帶來十倍速的成長，Gogoro進入資本市場的目標，自成立第一天開始就沒斷過，但何以在今年有突破性進展，業者直言：「開放，是Gogoro能打通任督二脈，加速站上國際舞台、進入國際資本市場的關鍵！」

Gogoro在台灣售出約41萬輛的電動機車、營運2,100多座電池交換站、累積逾2.1億顆的電池交換，這些世界之最的成就與know-how，早已是「準」獨角獸企業，但真正進入國際資本市場的目標，卻直到成立十年後才有突破性的進展

業者直言，過去Gogoro與其他機車業者合作，要求夥伴開發的電動機車必須採用Gogoro全套系統，限縮產品與合作模式多元性的可能，成為Gogoro開發海外市場最大的罩門。而海外市場拓展無具體成績下，成長性容易被低估，讓Gogoro的海外掛牌計畫難以推進。

但Gogoro在兩年多來解除這項限制，採取更開放的態度對外合作，可以整套系統跟Gogoro買，也可以部份採用，甚至也能夠只使用Gogoro的電池與電池交換服務。去年威剛推出的威速登電動商用三輪車，就是第一個只採用Gogoro電池的外部合作案，中華eMOVING將在明年推出的第二款換電型電動機車EZ2，也是循此模式開發。

更開放的態度、更多元的合作方案，讓Gogoro在今年順利敲開印度、中國大陸市場的大門，讓合作夥伴有更多的彈性，可以選擇合作模式，打造最適合當地市場的電車產品，創造雙贏合作機會。

也因為開放，讓Gogoro海外業務快速推進，更能獲得國際資本市場的認同，給予更高的估值評價，讓這整個赴美上市案能順利推進，也讓Gogoro執行長陸學森的美夢成真！

(時報資訊)

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