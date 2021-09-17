金管會對保險業投資不動產將採「群組化管理」，壽險業者表示，將可大幅省下業者文書申請及金管會審理的時間與成本，因為商用大樓常因一個大承租戶到期不續租，出租率或投報率可能暫時未達標，就必須馬上向金管會專案申請改善，壽險業在全台應有400～500棟大樓或不動產，每年申請案件相當龐大。

這項政策對早年就買入大量不動產的國泰人壽、新光人壽等有較大助益，因此早年買入的不動產價格較低，出租後收益率都會遠高於現在保險局的「高標」，即年化收益率要達2.095％，群組化管理後，「整包」不動產年化收益率可能3％以上，若其中一、二棟因租戶到期而沒有2％收益率，也可由老不動產支應，不用馬上申請改善。

但若壽險公司比較多是近幾年才購入的開發型不動產，則可能都還不符合五年（60個月）達標，都還要個案認定、逐案申請，那群組管理的幫助可能就不大。

且保險局這次重新訂定不動產管理辦法，將現行函令升級為辦法，如投資素地10年內不得移轉，投資自用不動產五年內不得移轉、二年內即時運用且有收益，出租率必須達60％以上等都沒有改變，即13年來的不動產投資緊箍咒並沒有打算放寬，依舊不樂見壽險資金大量進不動產市場。

但壽險業者也表示，近來商用不動產市場價格已高，近來大家投資速度的確有放緩，也沒有主動爭取放寬法規的意思。

金管會新辦法中延續現有規定，在2012年8月24日之前取得的不動產，收益率門檻是基準利率加2碼；2012年8月24日之後到2012年11月18日當天買的不動產，收益率是基準利率加3碼，再2012年11月18日之後到現在買的不動產則是加5碼，納入群組者平均投報率要高於加計5碼的門檻，保險局並沒打算調降。

(時報資訊)