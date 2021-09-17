航空貨運進入旺季漲聲連連！繼大陸線8月起、美國線9月初接連飆漲，頻創天價後，歐洲線9月16日也開始調漲，華航、長榮航、國泰航空等紛紛發出漲價通知，直飛運價漲幅在10～25％之間，轉運運價漲幅約10～15％。此前，華航9月10日起飛大陸線調漲30～40％，創下今年航空貨運單次最大漲幅。

歐洲線這波漲勢，華航16日飛歐洲依現行運價調漲15～20％，國泰航空16日由台灣出口至歐洲依現行運費調漲10～15％，長榮航17日起歐洲線上漲15～25％，預料其他航空公司很快也會反應。

貨代業者稱，依往例航空貨運在中秋節前會有一波漲勢，接著大陸黃金週過後，還會有第二波調漲。今年兩岸線因為上海浦東機場等受到疫情、颱風影響，及美國線受長榮航飛芝加哥機師染疫等影響，運力下修造成稀缺，運價應聲上揚。

目前歐洲線每公斤運價大約250～280元，美西線每公斤運價380元起跳，若是運往美國內陸與東岸貨載的急件，每公斤快遞價約530元起，傳出急件甚至飆至600元，創下新天價，遠高於去年5月搶運醫療物資時的運價高峰500元。

航空貨運業表示，疫情、颱風等市場環境因素變化多，機場加嚴防疫檢測及隔離規定因應，使得大量具時效貨物物流運輸遞延，還在持續追趕中，疊加海運運輸壅堵轉空運貨運量增加，下半年慶祝節日、新品發表等需求強勁，進入電子產品出貨旺季，都讓今年空運運力供不應求。

台灣飛美國航空貨運量是大宗，平均每個月空運貨量約1.4～1.6萬噸，遠多於飛歐洲的七～八千噸，加上鄰近國家飛歐洲航班多，使得歐洲線運價長期比美國線低。今年由於疫後重啟經濟，歐美需求激增，貨運艙位吃緊，若市場需求、庫存補貨持續看旺，未來運價仍有看漲空間。

(時報資訊)

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