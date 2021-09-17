台灣成為Google硬體產品研發重鎮之一，Google並多次表示加大對台投資，Google台灣人資長呂亞樵表示，台灣人才「便宜大碗」才吸引Google來投資，這是錯誤的印象，台灣人才的專業能力、團隊合作精神，以及台灣是全球硬體與半導體製造重鎮，是吸引Google的原因。

Google在台灣不斷開出職缺，呂亞樵透露，最近台灣的人才招募重點項目，包括智慧家居產品Nest產品線，以及智慧型手機Pixel、IC設計、筆電Chromebook、作業系統Chrome OS等所需的工程師，而雲端、雲端基礎建設／資料中所需人才也持續招募中，而台灣因為產業特性之故，Google在台招募的另一個重點就是供應鏈管理人才。

外界多認為，相比於美、日、甚至是中國，台灣工程師「俗又大碗」而且聽話，應該是吸引Google對台灣投資的背後原因。

對此呂亞樵反駁，她表示，總部以外重要的硬體相關研發中心所在地點，除了台灣之外，還包括雪梨、新加坡、東京、倫敦、蘇黎世、都柏林，沒有一個地方是以便宜著稱，這代表Google在決定設立研發中心時，並不是以成本作為最大考量，台灣工程師的專業能力、團隊合作精神，都被Google看見，這才是Google加大在台灣投資最大的原因。

呂亞樵也指出，台灣在硬體製造具有優勢，所培養出來的人才庫豐沛，而且政策法規對企業友善，市場發展性也符合Google的需求，都是Google看中在台灣設立研發中心的背景。

Google強調，在全球每個地區招聘的標準一致，是不是名校、學歷、性別、年紀都不重要，台灣不少職缺都是能夠用英文清楚地傳達自己的想法就夠了。

至於在薪資福利上，Google在美國以高薪、福利優渥著稱，但在美國之外呢？呂亞樵表示，差不多的工作內容，Google一定是付當地最高的薪資，此外Google很鼓勵員工內部流動，如果員工轉往其他國家工作，薪水也會隨之變動。

(時報資訊)