全球半導體市場暢旺，連帶讓半導體產業掀起搶人大戰，聯發科近期不斷釋出徵才訊息，目前更將目光從新鮮人移轉到在職者身上。聯發科表示，凡是在2021年10～12月報到的轉職專業人才，將依資歷限時加發15～25萬元獎金不等，期許有意轉職人才能加入聯發科。

半導體產業市場暢旺，不僅晶圓代工大廠持續擴增產能及新建廠房，使半導體人才需求不斷增加，IC設計產業更因應訂單暢旺，以及持續布局未來趨勢，也加入這波半導體人才搶人大作戰。

為強化吸納人才能力，聯發科特別祭出，凡是在2021年10～12月加入聯發科的轉職專業人才，都將依資歷加碼發出15～25萬元獎金不等，希望能夠強化聯發科的人才吸納能力。

聯發科表示，期待挖掘具備創新思維，並且有不斷學習的能力及企圖心的員工加入。主要找尋的人才涵蓋通訊、計算、多媒體三大核心技術領域，包括電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系，對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

事實上，聯發科徵才訊息不斷，光是2021年度就開出超過2,000名工程師的職缺，且從應屆畢業生到2022年度才畢業的學生都在攬才範圍，本次更針對轉職人才提供加碼獎金，顯示聯發科在人才擴編上不遺餘力，並將擴大衝刺未來5G、人工智慧（AI）等新興運用市場。

聯發科表示，公司致力提供優質工作環境與福利，除了開辦竹科最大、占地600坪企業附設幼兒園，另外在台灣十棟辦公大樓均提供健身房等設施，，員工餐廳有超過20家廠商進駐，每日約有超過1.5萬人次用餐流量，並開放眷屬使用公司健康生活館及親子教室，擴大服務同仁眷屬。

(時報資訊)

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