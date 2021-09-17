半導體生產鏈庫存節節攀升，尤其是上游晶圓代工廠及IC設計業者的庫存金額維持歷史新高水準，雖然其中需考量晶片價格調漲的因素在內，但若由財報分析角度來看，隨著全球疫情蔓延及封城限制，電視、手機等終端電子產品銷售預估下修，庫存修正壓力的確正在累積當中。

在新冠肺炎疫情爆發之前，全球半導體生產鏈會因為供需自然趨於平衡的邏輯下，出現景氣循環波動，亦即終端電子產品銷售暢旺，晶片庫存拉高是為了旺季進行備貨，但銷售動能趨緩或下滑，晶片庫存過高就要進行修正。然而，疫情自去年開始在全球蔓延，晶片供需追求自然平衡的架構已被打破，若只看財報數字分析產業，就會落入供需平衡的迷思而出現誤判。

晶圓代工位於電子生產鏈最上游，因為疫情之前的晶片供給到電子產品終端銷售之間暢通無阻，在追求最低庫存的考量下，晶圓代工廠接單情況的確可一葉知秋。但疫情爆發至今，生產鏈的上下游關係呈現破碎狀態，但疫情卻加快了數位轉型，晶片短缺問題發生在各行各業，過去追求庫存最小化的Just in Time營運方針不再適用，誰手中掌握晶片庫存反而可大舉攻占市場。

由此或能解釋近期市場法人及業界看法為何南轅北轍。法人看到終端需求開始放緩，下意識就是客戶要開始砍單了，只是早砍或晚砍的差別而已，而且一定會由供應鏈最上游的晶圓代工廠開始砍起。

但晶圓代工業界實際上仍然在手訂單滿載，加價要求增加產能聲音仍此起彼落，客戶訂單一簽就是1～2年長約，價格調漲完全不在意，包括台積電、聯電、力積電、世界先進等明年接單幾乎都已滿載，對於法人圈為何傳出客戶砍單說法感到不可思議，且與事實不符。

華邦電董事長焦佑鈞之前在股東會後指出，市場看法與業界看法有落差，原因出現在半導體廠接單量早已大幅超過產能，終端市場的修正只是讓訂單出貨比由1.6降至1.4或1.2，但終究半導體產能仍然是供不應求。

(時報資訊)