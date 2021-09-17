半導體多頭風從漲價吹向資本支出，高盛證券近日不僅將台積電未來三年資本支出總額由千億美元，拉高到1,080億美元，更順勢調升全球晶圓廠設備（WFE）需求年增率，意味半導體行情進入由資本支出拉動的「擴張為王」時期，以全球龍頭台積電為投資首選，同步看好國際半導體設備與材料大廠。

根據高盛證券對台積電資本支出最新預期，把2021、2022、2023年資本支出由290、350與360億美元，調高到300、380與400億美元，不難發現今、明年的資本支出成長性俱相當可觀，且逐年刷新高峰紀錄。

高盛歸納，台積電資本支出上調主要原因來自日本產能擴張、更多創建投資（greenfield）擴產，加上於海外擴張的初期投入成本更高所致。

同期間，另一半導體巨擘英特爾的資本支出推測為200、220與240億美元。

受惠台積電資本支出向上的帶動效應，高盛調升晶圓廠設備需求，預期整體市場2021、2022年的年增率會是38％與12％，規模增長至810與900億美元。

瀚亞投信投資長劉興唐最新於台股第四季展望會上指出，半導體晶圓代工產業將持續擔綱台股多頭領頭羊，外資推測的晶圓代工大廠進一步調升資本支出，「確實有可能發生，」畢竟客戶在與晶圓代工廠商議產能時，必須要先溝通未來產品藍圖發展，讓代工廠早做準備，整體而言，這波由先進製程需求帶起的資本支出上揚浪潮，延續到2023年應無疑慮。

放眼台積電前景，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志認為，採用5奈米製程的蘋果新iPhone應用處理器7月開始放量，至11、12月時才會看到高峰，另一方面，7、6奈米製程與其他主流成熟製程產能已被強大需求塞滿，看好台積電月營收一路成長到年底，甚至2022年仍將保持高昂產能利用率。

高盛證券補充，台積電擁5G與人工智慧（AI）獨到的成長性、技術領先優勢、強大執行力、競爭地位優勢、持續創造股東報酬等利多，納為「亞太區投資首選清單」。從資本支出上升角度出發，高盛同時青睞應材、科林研發、泰瑞達與Entegris等受惠的國際大廠。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意