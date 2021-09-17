根據各家電信公司最新預約狀況來看，iPhone 13全系列機型中，目前以Pro及Pro Max預約量最多，顏色則以今年新色天峰藍最夯，但iPhone 12／128GB版本自去年10月開賣至今年7月、始終蟬聯台灣最熱銷機種來看，電信商及通路商都認為，升級版的iPhone 13／128GB比i12／128GB便宜2,600元，將會是今年i13全系列中，最暢銷熱賣的機種。

中華電信首次在iPhone 13新機開賣前，透過官方Line帳號舉辦「iPhone新機LINE果粉問卷調查」，回收統計1萬2,000多筆有效問卷，果粉最想購買的機型為頂規旗艦新機i13 Pro及i13 Pro Max，兩款合計預約量高達7成5，並以容量256GB最多約佔4成，價格親民的i13及i13 mini，約有2成5的客戶預約，其中以容量128G為最多、占4成。今年蘋果公司新推「天峰藍」及「粉紅」新色，中華電亦有高達5成5、台灣之星高達7成果粉青睞，其中又以「天峰藍」最受期待、人氣最高。台灣之星表示，預約登記的果粉最青睞i13 Pro/Pro Max，分別佔30％及36％，容量部分，雖然i13 Pro及Pro Max今年推出高達1TB的容量，但高達近6成的消費者選擇128GB、其次為256GB。

業者分析，歷年iPhone新機上市初期，高階Pro及Pro MAX都會率先吸引一批「鐵粉」搶購，但長期來看，基本款的i13以及128GB/256GB版本仍將是長銷型的機種，去年台灣手機市場最熱賣的就是iPhone 12 128GB手機。

(時報資訊)

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