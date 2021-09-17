中華電信16日率先公布iPhone 13搭配5G資費的合約購機方案，與去年上市的iPhone 12購機價相比，同樣合約期搭配同樣資費方案，除了強勢台幣使得i13台灣訂價比i12便宜2,600之外，中華電再加碼1399等資費補貼款，使得i13購機價比i12最高便宜3,100元。功能增強、價格相對便宜，創下iPhone在台開賣以來，首次出現新機比上一代購機價便宜的先例。

市場人士分析，五大電信公司為了衝刺5G用戶年底順利達標，將透過這一波iPhone 13新機、i12/i11舊機齊發，拱大4G升級5G用戶的申裝量，中華電信年底目標200萬用戶，將靠這波i13換機催化4G用戶升級，鞏固5G市占龍頭地位。

中華電信高層表示，就預約狀況來看，i13買氣仍然很強，不像外界所言，因為小改款而有冷卻現象。中華電16日開放網路限量預約、不到3分鐘就額滿，台灣之星15日凌晨搶先開放消費者預留資料，截至16日下午一點為止，整體預留資料量較去年i12成長3倍，顯示功能全面升級的i13系列受到果粉高度關注與期待。

根據中華電信16日公布的i13資費，共提供24/30/36/48個月共四種合約期及599～2,699元八種資費，i13 128GB版本搭配1399元48個合約期購機價0元。至於最多果粉選擇的1399元5G資費，因享有行動上網吃到飽、網內免費講，熱門指標購機方案分別是搭配36個月的i13 Pro Max（128GB）購機價19,300元、i13 Pro（128GB）15,300元、i13（128GB）8,300元、i13 mini（128GB）5,300元。

台灣大哥大及遠傳電信規畫17日公布資費，據了解，兩家公司的資費大部份仍比照中華電公布的資費方案，但會在幾款特定專案擴大價差，至於去年電信三雄特定方案最高價差達2,000元、今年i13是否進一步擴大將備受矚目。

亞太電信亦於16日晚上公布資費，並針對部份1399以上資費購機價比中華電便宜1,500元，預約早鳥再折1,000元，另針對月租1,199元以下非吃到飽方案，最高贈送48個月合約期最高36,000元上網流量折抵金。中華電信16日亦同步宣布上一代iPhone手機於17日降價，除i12各機型維持蘋果官方宣布的方案各調降4,000元之外，i11/i11 Pro/i11 Pro Max最高各降5,000元，與蘋果公司最多調降3,400元有1,600元的差額，舊機回收價亦加碼再折2,000元。

(時報資訊)

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