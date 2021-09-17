近日身陷流動性危機的大陸房產巨頭恒大集團，再遭到大陸本土信評機構中誠信調降評等，致使陸港房產股持續下挫。外媒指出，大陸政府先前對房地產的調控，已給其經濟發展帶來陣陣寒意。

新浪財經16日報導，隨著債務問題日趨嚴重，近期中外信評機構不斷調降恒大的信用評級。中誠信15日公告，決定將恒大地產集團主體信用等級由AA調降至A，並繼續列入可能降級的觀察名單。

中誠信指出，恒大集團及恒大地產流動性狀況持續惡化，加上股權及資產出售等事項未取得實質性進展，銷售回款的持續下降將進一步加劇現金流壓力，都使其生產經營恢復的不確定性增加，加大借款續貸及展期協商的難度。當日稍早，標普也將恒大及其子公司的評等下調至CC級。

受此影響，16日港股的「恒大系」股價續低迷，中國恒大收跌6.4％，恒大物業跌3.5％，並拖累陸港房產股。上證地產指數收報5,760點，重挫2.67％。港股地產股更成殺戮戰場，融創中國、綠城中國跌逾11％，碧桂園服務跌逾10％，碧桂園跌逾7％。

華爾街日報報導，大陸政府調控房市的負面影響逐步浮現，恒大危機僅是其中一端，15日官方剛發布的8月份經濟數據顯示，當月全國住宅銷售額年減達19.7％，創2020年4月以來最大降幅。且房價漲幅、房地產投資與房屋新開工面積增幅均放緩，為大陸經濟發展與轉型增添壓力。

2020年8月20日大陸政府為房地產融資劃定所謂「三條紅線」，即剔除預收款後的資產負債率大於70％、淨負債率大於100％、現金短債比小於1倍。「三條紅線」全碰者，即無法自銀行取得融資。此後，包括恒大在內的眾多房企經營急轉直下，紛紛被迫降價甩賣房產變現求生。

(時報資訊)