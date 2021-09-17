中央銀行16日在其臉書上以「金融史上的今天：2008年9月15日雷曼兄弟宣布倒閉，並擴大成舉世震驚的全球金融危機」為題貼文，針對近期大陸房地產巨擘「恒大集團」爆發財務危機，市場擔憂醞釀大陸房地開發商的破產潮，更被外界視為是大陸版的「雷曼時刻」。

央行貼文表示，關於雷曼風暴，電影頻道HBO曾改拍成電影「大到不能倒」（Too Big To Fail），劇中呈現聯準會（Fed）主席Ben Bernanke（柏南克）與財政部長Hank Paulson（鮑爾森）四處奔走，希望民間部門接手雷曼兄弟的內幕。外界將雷曼兄弟因投資失利，在談判收購失敗後，宣布申請破產保護，引發全球金融危機的事件，稱之為「雷曼時刻」（Lehman Moment）。

央行貼文指出，在這個風暴發生之後，國際間對於大規模的金融危機發生時，常以「雷曼時刻」形容。因此，對於近期大陸房地產巨擘「恒大集團」爆發財務危機，外界擔憂醞釀大陸房地開發商的破產潮，也被外界視為是大陸版的「雷曼時刻」。

雷曼風暴是2008年9月15日美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）申請破產倒閉，由美國次貸危機擴大為全球金融危機，市場通稱為「金融海嘯」。全球經濟陷入大衰退，並帶來龐大的經濟及非經濟面損失。以美國為例，經濟損失總額高達6～14兆美元、約年度GDP的40～90％，平均每人損失約5～12萬美元，總財富損失約15～30兆美元、約年度GDP的100～190％，還有量化的精神層面損失（如失業）高達14兆美元。

雷曼兄弟成立於1850年，曾是美國第四大投資銀行，2007年中美國不動產市場開始出現疲弱跡象，隨著次貸危機越演越烈，雷曼兄弟的資產品質急劇惡化，嚴重侵蝕資本，最後走上破產保護之路。

(時報資訊)