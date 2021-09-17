新冠疫情發生至今，新台幣期間躍居地表最強貨幣，從2020年初至今年9月16日，累計升值8.63％，也讓8月名目有效匯率指數（NEER）飆至歷史新高，但央行仍淡定未出手阻升，4月以來一直放手由「市場供需決定」。

國際清算銀行（BIS）最新公布的8月新台幣名目有效匯率指數（NEER）124.05、創史上最高紀錄；今年6月11日新台幣也一度衝至27.631元的逾24年新高，凸顯新台幣匯率「強到無法可擋」。事實上，央行還是天天緊盯資金流動，力持匯市秩序及新台幣匯率穩定。

從五大面向來看，首先去年央行全年進場買匯高達391億美元力戰熱錢，及今年1月及3月也都進場調節，原因都是「資金集中巨額進出，致外匯市場波動較大」，本於職責進場維護匯市穩定。但央行外匯局局長蔡烱民9月初強調，4月以來匯市供需維持平衡，央行因而未再進場調節。

其次是央行4月被美列入匯率操縱國「加強觀察名單」，現在10月已近，若無「正當理由」仍進場干預匯價，恐怕會被美直接被列入匯率操縱國名單。

三是台灣出口表現亮眼，8月創新高紀錄，且連續14個月正成長，不論電子或傳產都報喜，新台幣匯率強勢對出口的衝擊已被弱化。

四是台股企業獲利強勁，現金股利在全球名列前茅，今年總計高達新台幣1.54兆元、創歷史新高，對外資極具吸引力，前八個月累計淨匯入約74.49億美元，且總計將領到逾220億美元的現金股利，已領到的現金股利幾乎都再投入股市。最後則是出口大廠生意旺，如半導體訂單滿到明年，整手美元貨款收入等著賣。

綜合五大原因來看，新台幣欲弱不易，仍會續居最強非美貨幣地位，且除非外資「異常進出」，否則央行進場阻升機率也不高。

(時報資訊)