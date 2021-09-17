央行總裁楊金龍 新台幣今年以來至8月底勁揚2.65％，高居最強非美貨幣，根據國際清算銀行（BIS）最新公布的8月名目有效匯率指數（NEER）統計，新台幣NEER飆至124.05，創史上最高紀錄；實質有效匯率指數（REER）也上衝至112.07、創逾15年新高。至於8月韓元REER則是下滑至105.43，已連續七個月低於新台幣REER，不利台灣出口價格競爭力。

BIS統計的NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，即單純升貶變動的指數；REER則是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，包含物價變動的指數。一般來說，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，尤其是對出口占DGP（國內生產毛額）比重愈高的經濟體愈不利。

匯銀主管表示，國際美元指數8月上漲0.5％，反應在主要非美貨幣貶多升少，以英鎊重挫1.3％最多，澳幣及歐元各大跌0.82％及0.57％，主要亞幣中韓元貶值0.79％，日圓和人民幣分別下滑0.26％和0.13％，星幣則升值0.65％。至於新台幣8月對美元升幅0.7％，反映在新台幣NEER及REER雙雙續揚。

8月新台幣REER大幅上揚1.12至112.07，韓元REER則是下滑0.90至105.43，使得兩者差距擴大至6.64，創2009年6月以來逾12年最大差距。

匯銀主管指出，8月新台幣維持升勢，且今年以來至8月底升值更達2.65％或7.36角，同期間只有加拿大幣、人民幣、英鎊各升值1.29％、1.16％、0.95％，其餘貨幣幾乎都貶值，韓元更狂洩6.32％，使得韓元REER與新台幣REER差距愈來愈大。

新台幣16日微貶0.7分，收在27.715元，但9月以來仍累計升值0.21％，同期間韓元則是重挫1.05％，因此9月台韓REER差距不排除持續擴大。

但匯銀主管也強調，疫情爆發讓全球供應鏈重組，台灣疫情控制相對良好，出口成長率亮眼，已弱化REER對出口競爭力的影響。

(時報資訊)