在大陸政府如火如荼整頓互聯網和推動「共同富裕」的同時，一件正在深深改變大陸未來發展的大事悄然襲來，那就是大陸人口結構正逼近「由盛轉衰、從增變減」的死亡交叉。人口結構變遷和共同富裕、互聯網整頓之間，看似兩碼子事，但若從更全盤和長遠的角度看，卻有著微妙的因果關係。

再好的經濟和社會政策，都必須有一個健康的人口結構做後盾，才能達到順水推舟的效果。然而，大陸的人口結構卻一路往老齡化和少子化的「不健康」方向而去，不僅無法成為政策的推力，反倒成為許多政策的阻力。於是，近期大陸推動的許多重大措施，看似針對某單一領域的政策，但從深層戰略看，卻更像是解決人口危機的一籃子方案。只有先處理好人口結構這檔事，才能繼續往強國之路邁進。

根據大陸國家統計局在今年5月公布第七次（2011～2020年）全國人口普查結果，大陸總人口數14.1億人雖維持正成長，保住全球人口最大國之位，但「魔鬼藏在細節」中，過去10年的人口平均年成長率為0.53％，較第六次普查（2001年至2010年）的年均成長率減少0.04個百分點。中外機構均認為大陸人口負成長的時間點很快到來，中國社科院估計是2027年，世界銀行則預估是2029年。

新生兒和老齡人口是兩個重要觀察指標。在2016年，大陸新生兒數多達1,600萬，但去年新生兒數跌破1,200萬，年減18％，為連續四年減少。大陸國家衛健委副主任于學軍在今年7月時坦言，今年新生兒數可能更低。美國投資銀行富瑞集團（Jeffreies Group）日前根據大陸地方政府公布的數據指出，今年上半年部分地方新生兒數量年減17％，估計今年全大陸新生兒數量可能降至千萬以下。

老齡人口方面，根據國際通行標準，65歲以上人口占總人口7％以上，代表進入老齡化社會，超過14％為深度老齡化社會，超過20％則進入超老齡化社會。大陸媒體根據第七次全國人口普查結果發現，大陸22個省的149個城市已進入深度老齡化社會。普查結果也顯示，大陸60歲以上人口占總人口18.7％，較十年前增加5.44個百分點；65歲以上占比13.5％，較十年前上升4.63個百分點。

生育率持續低迷，加速了少子化和老齡化社會的到來，伴隨而生的是人口紅利快速流失。根據最新人口普查結果，大陸去年勞動人口數較10年前減少4,000多萬人，而隨著少子化和老齡化加速，勞動人口勢必減少更多。影響所及，將導致大陸以製造業為主體的經濟結構出現變化，產業加速外移，全球供應鏈面臨再次的調整，危及大陸的世界工廠地位。

要調整這個人口結構，刺激生育政策是最直接的手段，但是，2016年大陸鬆綁一胎化、開放二孩政策，成效卻不彰，新生兒數持續下降。在人口普查結果出爐後，大陸當權者應當了解人口危機的嚴重性，於是很快宣布開放三孩政策，希望透過提高生育率，扭轉當前老化的人口結構。

然而，二孩政策顯然已經失效，而新的三孩政策能起多大作用，不禁讓人打個大問號。追根究柢，還是得先了解民眾不願生兒育女的原因，於是一份清單擺在大陸領導人面前：生兒育女開銷太大、房價太高、升學壓力大、求學各階段補習費太花錢、就業難、貧富差距懸殊。接著，各種套配政策紛紛出爐，各權責部門開始動員起來。

例如育兒方面，大陸將給予新生兒家庭更多補貼、試辦育嬰假等；教育方面，近期嚴打校外補習平台，同時要求學校常態化教學、不得設資優班等；生活娛樂方面，開始整頓網遊業者，讓未成人不要沉迷遊戲，營造更健康的成長環境；在拉近貧富差距方面，近來高喊「共同富裕」，以及強力要求外賣和叫車平台調整其基層員工福利；房價方面，地方也紛紛推出更嚴厲的房市調控政策，抑制房價繼續上漲。至於解決就業難問題，近期不斷整頓互聯網平台，似乎也是有意引導年輕人更寬廣的就業方向，不要再一窩蜂投入互聯網行業，如此對大陸發展高端製造業也有助益。

舉凡以上種種措施，也正是大陸近期政策的重中之重，雖然這些政策不一定全針對人口危機而來，但在改善人口結構卻都有一些治本的效果，至於能不能如願扭轉大陸生育率低迷的困境，還有待時間來驗證。

(時報資訊)