中秋節前資金觀望、大摩示警台積電恐遭砍單及恒大集團財務危機拖累港股重挫三大利空，台股16日跌破17,300點，量能創今年來新低，蘋果雙王台積電填息後翻黑、大立光再破底。法人指出，沒有量就沒有價，萬七關卡將為多空轉捩點。

台股16日下跌75.30點，跌幅0.43％，收在17,278.70點，成交量為2,425.77億元，量能創今年新低，指數最高17,411.37點測季線未果，最低17,254.10點，終場守住月線。現股當沖比(買賣合計)42.78％，但當沖買賣金額合計則下滑至2,075億元。

盤面上，個股強弱勢分明，因美國原油庫存意外大減激勵油價，能源股領漲，有亞聚、南亞等，激勵上市塑膠指數漲幅1.39％，收294.75點，漲幅居冠。

上市電子指數16日跌幅0.60％，收在813.31點，跌破月線，回測下降壓力線。重量級個股台積電除息，每股配發2.75元現金股息，七分鐘填息，惟外資大摩認為台積電第四季恐遭到客戶砍單疑慮的利空，轉為貼息，終場下跌4元，收在600元。同時，iPhone 13上市缺亮點，光學雙雄不領情，昔日股王大立股價破底，日K連三黑，玉晶光日K連四黑，蘋果概念股暗淡無光。

第一金投顧董事長陳奕光表示，市場討論度最熱的為大摩示警台積電第四季恐遭客戶砍單，由於大摩日前才在8月初警告投資人記憶體產業寒冬將至，衝擊記憶體股跌勢不止，市場擔憂晶圓代工的砍單恐有連鎖反應，資金因此更為緊縮及觀望，等待局勢明朗，下方頸線16,893點宜守穩。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股短線在17,000～17,600點震盪，因量能不出，個股表現，操作難度高，萬七為多方防守線。

統一期貨投顧部專業協理廖恩平表示，台股季線屢攻屢破，連續測高點不過，久盤必跌及中秋節前引出賣壓，使得16日台股重挫，由於投資已失去信心，抱股意願偏弱，後續可能還會出一至兩根黑K棒，但廖恩平再次強調，每逢重挫投資人可趁低承接，主要基於全球經濟景氣2022年持續擴張。

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(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意