莫德納疫苗終於來了，308萬苦等莫德納疫苗第二劑的人，如大旱望雲霓！

指揮中心指揮官陳時中16日宣佈，台灣自購莫德納及AZ疫苗將陸續到貨，17日下午AZ萬劑先抵台，晚間108萬劑莫德納也會緊接著到貨，至10月底前莫德納自購累積到貨會達400萬劑，可緩解民眾苦等第二劑莫德納的焦慮。

蘇揆16日在行政院會宣布，17日將有政府自行採購的108萬劑莫德納和64萬劑AZ疫苗運抵台灣，台灣疫苗到貨量累計將達1,730萬劑。衛長陳時中在院會報告也指出，目前已完成簽約採購疫苗達6,081萬劑、民間捐贈1,500萬劑，加上友邦捐贈，疫苗數量加總為8,217萬劑。

108萬劑莫德納如何施打?陳時中表示，完成檢驗封緘作業後，將依時序，也是就是依第一劑施打時間滿10周為優先，依序往下打，至於開放可預約人數，還要再仔細計算。

指揮中心也宣布，17日起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，滿10週以上之75歲（含）以上，亦即1946年12月31日前出生長者，接種第二劑莫德納疫苗。這部分疫苗是原先的剩餘貨，與剛到貨108萬劑無關。

黨政高層指出，台灣自購莫德納除17日預計將抵台108萬劑，從近期到10月底前，自購將累積到貨400萬劑；目前自購累積到貨已達258萬劑，若再加上美國捐贈250萬劑、捷克捐贈3萬劑，莫德納總數已達511萬劑。

總統府發言人張惇涵指出，這一批108萬劑疫苗是首批由美國廠出貨的，也是歷次供貨中，單一批次數量最多的一次。由於國際疫苗供應的狀況始終不穩定，他說，疫苗催貨，一直以來都是行政防疫團隊與國安外交團隊共同努力，且指揮中心天天寫信、周周視訊會議在催貨。

陳時中指出，疫苗採購量2021年總計購置4,717萬劑，2021～2023年將再購買不管是BNT、莫德納及次世代的疫苗共3,500萬劑，合計有8,217萬劑，「若真的有打3、4劑必要，或應對變異株，在疫苗採購上已經準備好了。」

陳時中指出，最近疫苗相對進貨多，希望能將第二劑的涵蓋率都提升上來，目前接種人口涵蓋率已達48.97％，劑次比為54.19％。至於BNT疫苗施打意願，陳時中指出，除宜蘭、花蓮與澎湖還在進行統計外，其他19個縣市回報，同意比例為93.83％，算是滿高的比例。

（相關新聞見A4）

(時報資訊)