台灣估值最高的獨角獸企業即將誕生，電動機車與電池交換生態系統業者Gogoro於16日宣布，將與特殊目的收購公司（SPAC）Poema合併，借殼在美國納斯達克掛牌上市，預計在明年第一季完成。由於該合併案對Gogoro的企業價值設定高達23.5億美元（約合新台幣650.5億元），一旦成功，不僅是台灣第一家透過SPAC在納斯達克上市的企業，更創下估值最高的台灣獨角獸企業紀錄。

配合這次IPO計畫，Gogoro將有高達5.5億美元（約合新台幣152.2億元）的資金入袋，其中包括Poema擁有的3.45億美元的信託資金，及超額認購的私募增資2.5億美元。參與私募增資的，除Gogoro的現有股東，包括創始投資人潤泰集團總裁尹衍樑，及美國前總統高爾創立的永續能源發展基金、新加坡淡馬錫、法國能源巨擘ENGIE、日本住友商事、台灣國發基金等大股東外，新增鴻海集團，及印尼最大科技集團GoTo Group等兩大策略性投資人。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森也承諾，新募進的資金會擴大在台投資研發相關核心技術，同時也會加速海外事業布局，包括今年第四季就會在大陸杭州看到Gogoro的電池交換系統與電動機車上路，明年還會推進至無錫等對岸至少五座城市；另預計明年下半年開始在印尼推出Gogoro的服務。

Gogoro於16日在台灣舉行記者會，說明這次赴美IPO的計畫。陸學森宣布，Gogoro與Poema雙方董事會已達成最終併購協議，接下來將送美國證券交易委員會（SEC）進行審查，並取得雙方股東批准投票後，預計在明年第一季完成交易正式合併，合併後將以Gogoro為存續公司，並以股票代號「GGR」在美國納斯達克上市。

全球電動車正夯，讓這次Gogoro赴美掛牌，贏得國外投資機構給予23.5億美元的高估值，將創台灣獨角獸企業最高紀錄。

對於細部的財務資訊，包括未來的股權結構等，Gogoro均以法規限制為由，不願說明，僅表示自2015年開始銷售至今，累計創造營收超過10億美元，也坦言由於布建電池交換系統、備置電池的投資龐大，迄今還沒開始獲利。

不過陸學森開心地表示，Gogoro自成立以來，沒有一個股東賣過股，這次還積極參與增資，顯示對Gogoro的前景充滿信心。據了解，Gogoro自2011年成立以來歷經三輪募資，共計取得約4.5億美元的資金，加計這次IPO將拿到的5.5億美元資金，總資本將達10億美元。

（相關新聞見A4）

(時報資訊)