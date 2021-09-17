恒大集團創辦人許家印。（中新社） 大陸地產龍頭恒大地產16日公告稱，該公司所有存續的公司債16日停牌1個交易日，於17日復牌，交易方式將進行調整。在香港上市的中國恆大16日一度重挫超過8％，最低見到每股2.57港元，自今年高點以來已下跌近85％，並創下近10年新低。台灣金管會統計，國內銀行、投信對恒大的曝險金額約22.13億台幣；央行更直指恒大如今情況猶如中國版「雷曼時刻」。

負債率高踩中紅線

恒大最近風波不斷，先是相繼曝出商票逾期、被銀行申請保全資金、專案停工，後來是恒大破產重組傳聞。把整個事件推向高潮的，是恒大無法兌付員工購買的內部理財產品的本息。總資產逾2兆（人民幣，下同）的恒大兌付不了400億理財款。

上半年財報顯示，截止2021年6月30日，在恒大2.38兆總資產中，有1.97兆來自負債，資產負債率為82.71％。剔除預收款的資產負債率約81％，踩中「三道紅線」其中一條。

銷售下降影響金流

在使用了放緩拿地、降價促銷等手段後，2021年6月30日，恒大的有息負債規模將至5717.8億元，其中短期有息負債為2400.5億元，而恒大的現金及現金等價物只有867.7億元，遠不足以覆蓋短期借款，這還僅僅是有息的短期負債。

恒大集團14日在港交所公告，集團於2021年6月、7月及8月的物業合約銷售金額分別為716.3億元、437.8億元以及380.8億元，呈下降趨勢。

9月通常是大陸房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，該公司預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

由於流動性緊張、債務違約風險大，惠譽、穆迪多次下調恒大的信用評級。除了自救外，相對於民營企業救恒大，大陸政府或國資出手的機會更大。

外界憂房地破產潮

台灣中央銀行昨日在臉書以「金融史上的今天：2008年9月15日雷曼兄弟宣布倒閉，並擴大成舉世震驚的全球金融危機」為題貼文直言，近期大陸房地產巨擘恒大集團爆發財務危機，外界擔憂醞釀大陸房地開發商的破產潮，就被外界視為是中國大陸版的「雷曼時刻」。

(時報資訊)