中國國務院關稅稅則委員會辦公室16日晚公布，對81項美國進口商品繼續延長排除加徵關稅的期限至2022年4月16日，商品包括潤滑劑、飼料用魚粉等。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室16日晚公布對美加徵關稅商品第五次排除延期清單，對此前第一次排除延期清單的16項商品以及第三次排除延期清單的65項商品，再次延長排除期限，自2021年9月17日至2022年4月16日，繼續不加徵反制美301措施所加徵的關稅。

這81項商品的排除延期清單原本在16日到期，中國國務院經批准繼續延長免加徵關稅措施。

(時報資訊)

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