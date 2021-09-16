美國生技大廠莫德納（Moderna）15日提出新的臨床試驗數據指出，其生產疫苗的保護力會隨時間減弱，警告進入秋冬後美國恐新增60萬突破性感染病例，足證莫德納疫苗追加施打第3劑有其必要。

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）本周在電話會議中告訴投資人，疫苗效力隨時間遞減雖只是預估，但他們確信時序進入秋冬後，美國會受免疫力減弱影響，最少增加60萬起突破性感染病例。

霍奇並未就當中多少病例是重症提出預估數字，僅表示有患者需要住院。

近來好幾份研究顯示，莫德納疫苗保護力持續的時間，比同樣採mRNA技術的輝瑞-BNT疫苗還長，但莫德納出示的最新數據擺明打臉這些研究。據莫德納周三公開的分析，研究人員從7、8兩個月的染疫數據發現，13個月前完整接種疫苗的人，感染COVID-19的有162例，而8個月前完整接種者，染疫的僅88例。顯見愈早打疫苗的人，突破性感染比例愈高，但所有染疫者中，重症的只有19例。

繼輝瑞-BNT之後，莫德納9月1日也向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，請求授權施打第3劑加強劑。霍奇表示，根據莫德納的研究，打第3針後中和抗體效價提升的程度，高過打第2針。但FDA對施打加強劑的反應無異在潑冷水。FDA科學家周三表示，即便打了第3劑輝瑞疫苗的受試者，確實產生較高的免疫反應，輝瑞疫苗仍無施打加強劑的必要。

FDA在一份供外部顧問參考的文件中指出，Comirnaty（輝瑞與德國BioNTech聯手開發的疫苗品名）效力在下降的情況仍未獲得證實。

文件中提到，確有些觀察性研究指出，Comirnaty對抗有症狀感染及Delta變種病毒的效力會隨時間遞減，但其他研究並未下此斷語。而且整體來說，只要是美國核准的新冠疫苗，防重症及死亡的效果都很好。

美國總統拜登預計9月20日起，在全美展開施打1億劑疫苗加強劑計劃，然專家質疑其必要性。

(時報資訊)