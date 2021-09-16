PLATTS報導，油價走堅、大陸古雷等新產開車不順，催化短線供需趨緊，遠東區塑化行情穩步墊高；其中，上游原料乙烯在重回千美元後，報價續揚50美元，漲幅4.8％，每噸1,080美元，苯原料、SM、EG報價也彈升15~45美元。

影響所及，遠東區五大泛用樹脂漲聲再起；EVA在上週突破2,600美元高點關卡後，最新報價飆漲152美元，每噸價格衝破2,700美元，達2,790美元；PVC彈升20美元，站上1410美元，齊創波段高點。

此外，PE攀揚20～30美元；PP、PS也上漲10、15美元，僅ABS因買盤趨緩，下滑15美元。台塑四寶、台聚集團及聯成(1313)、國喬(1312)營運加分。

廠商表示，大陸石化供應端雖有新增裝置產能釋放的影響，但新增裝置運行尚不穩定，並沒有明顯的產量釋放，加上檢修產能較多，供給壓力不大。目前聚烯烴庫存偏低，在季節性需求回升，加上臨近中秋、國慶假期，下游有補庫需求釋放預期，亦可能繼續支撐行情。

大陸PVC今年新增產能不大，約4～7％。近期受煤炭價格持續上漲、限電限產政策，支撐PVC強勢格局延續。

據統計，大陸陝西地區電石產能300萬噸，92萬噸產能被要求全停，其餘205萬噸產能限制負荷50％，共影響產能200萬噸。

電石生產需用到蘭炭，陝西蘭炭總產能6,800萬噸，占全國總產能50％，按照限產50％計算，影響產能3,400萬噸，占全國總產能25～28％。供應端收緊及原材料成本上行，推升PVC價格。

榆林因當地分佈多套煤製烯烴裝置，目前具體排產計劃並未落地，但政策調控緊縮，也對乙烯和PP供應影響預期強烈，帶動塑料上漲。線性PE下游農膜、包裝膜、管材開工提升，需求端支撐走強；PP成本支撐走強，但下游需求跟進仍顯不足。

(時報資訊)

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