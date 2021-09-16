平價咖啡連鎖通路王路易莎9月17日登錄興櫃，將台灣咖啡市場帶入新的階段。

其實除了咖啡店和超商，就連超市、早餐店也跳進這個產業，讓市場變得更多元精采。

年產值8百億元的台灣咖啡市場，現在正式進入新的戰國時代。

先是今年以來，超商雙雄相繼推出燕麥奶拿鐵等新產品搶市，超市龍頭全聯也首度找來女星蘇慧倫拍微電影代言自家咖啡，連鎖速食龍頭麥當勞也拍攝迷你劇集行銷McCafé……；接著，在東南亞迅速擴張的新加坡連鎖咖啡閃電咖啡（Flash Coffee）8月正式進駐台灣，喊出1年內開50家店的目標。

9月17日，平價連鎖咖啡通路王路易莎更將以每股118元的認購價在興櫃掛牌。這是繼2010年以美食－KY為名在台股掛牌的85度C後，第2家投入資本市場的連鎖咖啡業者，也象徵台灣咖啡市場進入新的發展階段。

若以近4季的每股稅後純益（EPS）5.58元來看，路易莎認購價格的本益比約為21倍，和美食－KY的24倍相近。

其實，台灣咖啡市場早已進入一場商機卡位戰。中華品牌再造協會理事長王福闓指出，目前全台有供應咖啡的店家超過兩萬間，除了連鎖和個人咖啡店，還包含四大超商、超市和速食業者等，甚至連早餐店都積極瞄準黑金商機。

國人一年喝掉28億杯咖啡

「早餐搭咖啡就是natural fit（天作之合），過去麥當勞有6、7成咖啡都是在早餐時段賣出去的，現在愈來愈多台式早餐店也注意到這點。」麥當勞亞洲區前副總裁、餐飲專家李明元觀察，無論麥味登，或近年崛起的台式早餐Q Burger，都紛紛推出台式早餐加咖啡的概念。也有不具名早餐店加盟主透露，光一間店每月就可賣出逾千杯咖啡，占單店營收5％，相信在不久的將來，台式早餐業者將會是咖啡市場的重點玩家。

究竟咖啡的黑金商機有多迷人，才會吸引大小業者紛紛搶占？根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉兩百杯咖啡，比兩年前高出1倍，市場規模約8百億元。天帷企管顧問工作室負責人林剛羽分析，相較美國的5百杯和日、韓的3百杯，台灣咖啡市場還有很大的成長動能。

8百億咖啡商機卡位戰中，光超商外帶咖啡就占4分之1，而長年穩坐連鎖咖啡龍頭的星巴克，每年也都有超過百億元的業績；至於老字號平價咖啡店85度C，近年雖然將重心移至中國和美國，但台灣市場營收也有34億元。

翻開咖啡新貴路易莎財報，去年營收19.7億元，位居連鎖咖啡店老三，但該公司近年靠著平價、快速展店策略，也搶下高市占率，包含目前正在裝潢的門市，路易莎全台已有527家店，超車龍頭星巴克，成了總店數最多的連鎖咖啡通路王。

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