全球供應鏈受阻導致運送延宕、海運價格攀升，今年想要用耶誕節裝飾大廳的消費者將支付比往年貴上許多的費用。供應商表示，人造耶誕樹估計漲價至少兩成，而且耶誕裝飾品可能缺貨。

一些美國零售商已決定將人造耶誕樹價格調升20～25％，以因應狂飆的運費成本。業者並且警告，由於從中國港口到芝加哥的貨運場的配送網路擁塞，海外廠商的出貨延宕，因此一些特定耶誕樹可能提前銷售一空。

加州供應商Balsam Hill將耶誕樹的平均售價調高約兩成，有些售價接近或超過1,000美元，執行長哈曼表示，「我們過去從沒有漲價到如此水準，這會影響我們業績。」該公司主要在網路與實體店面販售中高型耶誕樹。

Balsam Hill銷售的加裝LED燈泡、7.5英尺高的布魯爾氏雲杉今年售價999美元，高於去年的899美元；加裝彩燈的4.5英尺高大峽谷雪杉由去年同期的300美元調漲至499美元。

哈曼預期，今年美國送達的運費成本比去年暴增三倍，上看4,500萬到5,000萬美元，預估銷售額達2億到2.5億美元。

哈曼指出，受累於貨運延遲，許多假期產品可能缺貨，例如裝飾品、燈炮等。目前他的公司一些花環、萬聖節裝飾等秋季產品的供應已相當吃緊。去年該公司庫存約有4萬件商品，反觀今年9月首周僅有不到1,500件。

隨著假期旺季即將來臨，零售商面臨供應鏈大亂的挑戰，料將衝擊商品供應與銷售。因耶誕樹若太晚到貨，最後只能折扣賣出或存放一年。節節攀升的海運費率，也使耶誕樹等商品的成本增加。

根據諮詢機構Drewry Shipping Consultants的全球報價指數，全球40英尺貨櫃平均運價上看1萬美元，比一年前飆升逾三倍。人造耶誕樹進口商直言，如今每個貨櫃必須支付高達2萬美元成本。

(時報資訊)