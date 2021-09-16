為鼓勵創造我國資源回收處理高價值，提升資源回收處理新技術、加強資源循環驅動力及再利用品質與產值，環保署明年編列新臺幣5,000萬元，公開徵求資源回收創新研發補助計畫。

環保署表示，「創新研發」為扶植綠色產業發展與競爭力的重要元素。凡符合補助事項之計畫，皆可提出申請，如符合業務推動所需之重點及指定補助主題者優先補助。並且，為配合推動性別平等議題，計畫內容有性別研究者，納入審議考量加分項目。

明年度徵求計畫的重點補助主題，每案最高可補助200萬元，共有針對公告應回收廢棄物的產品設計之環境化及最佳化、回收分類處理技術、回收處理體制創新管理、回收物質再利用用途或二次料產品高值化應用之研發、其他提升資源回收成效所需相關工作等項目。

指定補助主題，每案最高可補助500萬元，已列出指定欲解決的問題及其工作內容項目，共有廢紡織材料定量鑑別技術暨作業模式開發與驗證、廢液晶顯示器外循環液晶面板和塑膠再利用驗證計畫、評估廢棄小家電以機械處理系統（整機破碎）回收處理之可行性計畫、LED廢照明光源塑膠燈罩資源循環技術開發與驗證等四個計畫。

環保署說明，目前公告應回收廢棄物包括機動車輛、容器、電子電器、資訊物品、輪胎、鉛蓄電池、照明光源及乾電池等。自101年起，即透過公開徵求補助辦理創新研發計畫，至110年已獲補助達157件；透過持續不斷地創新，在「基礎研發」至「商業化產品」等階段獲得多樣化的成果。

(時報資訊)